TV namigi: In potem je v Beogradu zapela Lili Marleen ...

Petek, 6. decembra

Lili Marleen

TV SLO 1 ob 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lili Marleen. Nem., 1981. Režija: Rainer Werner Fassbinder. Igrajo: Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini, Mel Ferrer, Karl-Heinz von Hassel, Erik Schumann. Drama. 115 min.

Švica leta 1938. Nadarjena nemška pevka Willie (Hanna Schygulla) se zaljubi v judovskega dirigenta Roberta (Giancarlo Giannini), ki Judom pomaga bežati iz nacistične Nemčije. Njegov premožni oče da Willie deportirati v strahu, da bo Nemka ogrozila mrežo za pobeg Judov.

Willie v Nemčiji zaslovi in obogati s pesmijo Lili Marleen, ki postane priljubljen napev mladih vojakov na obeh straneh front. Poskuša se vrniti k ljubimcu, vendar jo pri tem ovirajo zasebne in zgodovinske ovire.

Rainer Werner Fassbinder velja za začetnika nemškega novega vala v kinematografiji in čeprav je njegova kariera trajala samo dve desetletji, je močno zazanmoval nemško kinematografijo. Film Lili Marleen je posnel po avtobiografiji Lale Andersen, pveke, ki je prva posnela in zaslovela s pesmijo Lili Marleen, čeprav je njen mož dejal, da ima Fassbinderjev film le malo opraviti z resnico.

Lale je Lili Marleen, pesem o hrepenenju posnela že leta 1939, a ni doživela kakega posebnega uspeha, prodala je le 700 plošč. Potem ko je nemška vojska leta 1941 okupirala Beograd in je postaja Radio Beograd, ki se jo je sicer slišalo praktično po vsej Evropi in Sredozemlju, postala nemško nacistično trobilo, pa so na njej začeli vrteti pesem Lili Marleen. Ker so jo vrteli noč za nočjo, je postala pravi hit pri vojakih, in to ne le nemških, saj so jo vsak večer poslušali tudi zavezniški vojaki, ki so se počasi bližali proti Beogradu.

Posrednik

TV SLO 2 ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Beurokeo. JK., 2022. Režija: Hirokazu Koreeda. Igrajo: Kang-ho Song, Dong-won Kang, Doona Bae, Ji-eun Lee, Lee Joo-young. Drama. 125 min.

Posrednik. Foto TVS

Odličen film ceste s primesmi melodrame o malo znani tradiciji »škatel za dojenčke« na Daljnem vzhodu.

Sang-hjun je lastnik čistilnice in ga nenehno bremenijo dolgovi. Njegov prijatelj Dong-su dela v cerkvi, kjer skrbijo za zapuščene otroke. Sang-hjun in Dong-su občasno ukradeta dojenčka, ki ga je nekdo pustil v cerkveni škatli, in ga preprodata v mrežo posvojitev na črno. A nekega dne ukradeta dojenčka, čigar mama si naslednji dan premisli in se vrne v cerkev nazaj ponj. Dogajanje od daleč opazujeta detektivki …

Ljubezen je luštna stvar

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Something's Gotta Give. ZDA, 2003. Režija: Nancy Meyers. Igrajo: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peet. Rom. kom. 160 min.

Ljubezen je luštna stvar. Foto Pop TV

Viagro jemlje namesto vitamina C, bodočim nevestam krade strastne ljubezenske vzdihljaje, pri 60. letih vodi eno najuspešnejših založb hip hopa na svetu, ženske starejše od 30 let, pa ni okusil, odkar je prestopil prag nedolžnosti. Jack Nicholson je ženskar na potenco, odvraten in hkrati neustavljiv. Toda ko ga nekega dne sredi predigre srce pusti na cedilu, trči ob Dianne Keaton, dobro ohranjeno petdesetletnico, ugledno pisateljico in mamo svoje zadnje trofeje. Njegova najnovejša ljubica ga je namreč povabila v njeno počitniško hišo in po težavah s srcem mora po nasvetu zdravnika počivati, tako obtiči v hiši skupaj z nejevoljno nesojeno »taščo« ...

Film, ki s svojimi ljubezenskimi spletkami brezskrbno ruši vse tabuje, povezane s starostjo partnerjev, glasno izjavlja, da je seks po petdesetem mogoč tudi brez viagre. Kako bo nebrzdani ženskar v imenu ljubezni potočil svojo prvo solzico in kako bo ločena pisateljica spet okusila vse čare najstniške zaljubljenosti, sodi med posrečene ljubezenske eskapade.