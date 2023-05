TV namigi: Johana vsi sovražijo, Kavalir z rožo in Azori

Sreda, 3. maja

Johana vsi sovražijo: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alle hater Johan. Nor., 2022. Režija: Hallvar Witzø. Igrajo: Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, Ine F. Jansen, Paul-Ottar Haga, John F. Brungot. Kom. 90 min.

Johan Grande se je rodil kot sin norveškega borca za neodvisnost norveških otokov pod nacistično okupacijo med drugo svetovno vojno. Johanov oče se je proti Nemcem boril kot miner ali bombaš in se je z eksplozijami zabaval še po vojni. Neka vojna operacija v zalivu pa je bila za starše usodna. Razneslo ju je na koščke in Johan je postal sirota.

Toda tolažbo je našel pri vrstnici Solvor, s katero sta bila zaljubljena. Johan in Solvor sta po očetovi tragični smrti nadaljevala njegovo delo in prirejala eksplozije z njegovim dinamitom, a se je tudi njima kmalu pripetila nesreča ...

Čarobni trenutki glasbe – Kavalir z rožo v izvedbi Herberta von Karajana: TV SLO 2 ob 19.50

Magic Moments of Music: Rosenkavalier. Nem., 2020. Režija: Eric Schulz. Dok. glasb. odd. 60 min.

Čarobni trenutki glasbe – Kavalir z rožo v izvedbi Herberta von Karajana Foto Tv Slo

Kavalir z rožo Richarda Straussa je najpomembnejša opera Salzburškega festivala. Leta 1960 je v popolnoma novi salzburški veliki festivalski dvorani opero dirigiral legendarni Herbert von Karajan, igrali pa so dunajski filharmoniki.

Opera je bila posneta na 35-milimetrskem filmu, operna zvezda – sopranistka Elisabeth Schwarzkopf – pa je s to vlogo ustvarila vlogo svojega življenja. Za dokumentarni film so se velikega dogodka spomnili mnogi nastopajoči, med drugim tudi sloviti dirigent Franz Welser-Möst.

Čez planke: Azori: TV SLO 2 ob 17.00

Slo., 2022. Avtorica: Mojca Mavec. Dok. odd. 70 min.

Čez planke: Azori Foto Tv Slo

Lepota Azorov je brezčasna. Vulkani spominjajo na nastanke našega sveta, a obdobje nedolžnosti je morda opis, ki je bližji našemu štetju. Nikjer ni velikih letovišč, so pa ozke ulice, slikoviti trgi. Majhne taverne ter v njih enostavni in okusni prigrizki, ki tako zelo definirajo portugalsko gostoljubnost.

Mojca Mavec nam bo predstavila vulkanski arhipelag sredi Atlantika, ki spada pod Portugalsko, pa čeprav je že na pol poti do Amerike. Azori so skupek devetih otokov, treh prestolnic in nekaj več kot 236.000 ljudi. A vsak otok je edinstven in samosvoj.