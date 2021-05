TV namigi: Klemen in EMA, Pesem Evrovizije in To nisem jaz

Četrtek, 20. maja

Klemen in EMA: TV SLO 2 ob 20.30



Pesem Evrovizije 2021: TV SLO 2 ob 21.00

Pesem Evrovizije 2021 Foto Tv Slo



To nisem jaz: TV SLO 2 ob 16.30

To nisem jaz Foto: Matej Družnik

V evrovizijskem tednu se bodo na TV Slovenija spomnili tudi uspešnih glasbenih točk z naših izborov – EMA.Klemen Slakonja je Emo vodil kar štirikrat, v letih 2011, 2012, 2016 in 2020. In prav vsakič je navdušil s svojimi imitacijami, odličnim vokalom in humorjem. Nekaj vrhuncev njegovih točk si bomo lahko ogledali v oddaji Klemen in EMA. Lani je s svojimi imitacijami predstavil 25 let sodelovanja Slovenije na Pesmi Evrovizije in se med drugimi prelevil v Vilija Resnika, Tanjo Ribič, Darjo Švajger, Regino, Nušo Derendo, Sestre ...V prenosu drugega predizbora Pesmi Evrovizije 2021 iz Rotterdama se bodo predstavili izvajalci iz sedemnajstih držav v naslednjem vrstnem redu: San Marino, Estonija, Češka, Grčija, Avstrija, Poljska, Moldavija, Islandija, Srbija, Gruzija, Albanija, Portugalska, Bolgarija, Finska, Latvija in Švica.Le deset najboljših po mnenju gledalcev in strokovnih žirij se bo uvrstilo na sobotno finalno prireditev. Voditelji drugega evrovizijskega predizbora so Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit in Nikkie de Jager.Portret Evalda Flisarja v vsej njegovi slikoviti, pisani večplastnosti, ki ga zaznamuje kot človeka in umetnika.Svetovni popotnik, ki je prepotoval je 86 držav, avtor enajstih romanov, med njimi legendarnega Čarovnikovega vajenca, petnajstih dram, ki jih uprizarjajo na odrih po svetu, prejemnik literarnih nagrad, preveden v 32 tujih jezikov, urednik enciklopedije znanosti v Londonu in slovenske literarne revije Sodobnost, voznik podzemnega vlaka v Avstraliji, pisec scenarija v Hollywoodu, sedem let predsednik Društva slovenskih pisateljev ...