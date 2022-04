TV namigi: Kraljestvo, Boksar Paz in Papirnati baloni

Petek, 1. aprila

Kraljestvo: TV SLO 2 ob 20.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

El Reino. Špa., 2018. Režija: Rodrigo Sorogoyen. Igrajo: Antonio de la Torre, Mónica López, Josep Maria Pou, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda. Drama. 135 min.

Manuel je priljubljen politik v svoji regiji – ima dober položaj v družbi, ljubečo družino, vplivno mrežo prijateljev, poleg tega je obdarjen z naravno karizmo. Je pa tudi zelo skorumpiran, saj že leta z javnim denarjem polni žepe sebi in svoji stranki.

Ko se med rutinskim prikrivanjem mahinacij, za katero skrbi Manuelov partijski kolega, zalomi, Manuel ostane sam; tudi partijsko vodstvo ga izda. Korupcijski škandal pretrese celotno politiko in vse kaže, da so mediji in partija v Manuelu našli grešnega kozla. A prekaljeni politični maček se seveda ne da kar tako ...

Neuničljivi boksar Paz: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bleed for This. ZDA, 2016. Režija: Ben Younger. Igrajo: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine. Bio. film. 135 min.

Neuničljivi boksar Paz Foto Pro Plus

Spremljamo boksarja Vinnyja Pazienzo »Pazmanskega vraga«, ki se je povzpel do svetovne slave po dveh zmagah na svetovnem prvenstvu, v lahki in poltežki kategoriji. Njegovo kariero je prekinila avtomobilska nesreča, v kateri si je hudo poškodoval hrbtenico; zdravniki niso bili prepričani, ali bo lahko sploh kdaj še hodil.

Vendar trmasti boksar ni upošteval nasvetov in je kljub zdravniški prepovedi nadaljeval trening s kovinsko ortopedsko opornico za vrat, pri čemer mu je pomagal priznani trener Kevin Rooney. Komaj eno leto po usodni nesreči se je utrjeni Paz vrnil v ring ...

Človečnost in papirnati baloni: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ninjô kami fûsen. Jap., 1937. Režija: Sadao Yamanaka. Igrajo: Chôjûrô Kawarasaki, Kan'emon Nakamura, Tsuruzô Nakamura, Chôemon Bandô, Sukezô Sukedakaya. Drama. 90 min.

Človečnost in papirnati baloni Foto Tv slo

Film nudi pesimističen vpogled v družbeno razslojenost fevdalne Japonske v 18. stoletju. V najrevnejšem delu Tokia se dogajajo strahote.

Nekega dne samuraj stori samomor. V soseski živita tudi obupana moška. Onemoglega samuraja brez gospodarja preživlja žena z izdelovanjem papirnatih balonov. Njegov sosed, brivec, se preživlja s prepovedanimi posli, zaradi katerih ga preganja kriminalna tolpa.