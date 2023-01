TV namigi: Kraljestvo, Elizij in Dežela tigrov

Torek, 3. januarja

Kraljestvo: TV SLO 2 ob 21.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

El reino. Špa., 2018. Režija: Rodrigo Sorogoyen. Igrajo: Antonio de la Torre, Mónica López, Josep Maria Pou, Bárbara Lennie, Nacho Fresneda. Drama. 130 min.

Manuel je priljubljen politik v svoji regiji – ima dober položaj v družbi, ljubečo družino, vplivno mrežo prijateljev, poleg tega je obdarjen z naravno karizmo. Je pa tudi zelo skorumpiran, saj že leta z javnim denarjem polni žepe sebi in svoji stranki. Ko se med rutinskim prikrivanjem mahinacij, za katero skrbi Manuelov partijski kolega, nekaj zalomi, Manuel ostane sam; tudi partijsko vodstvo ga izda.

Korupcijski škandal pretrese celotno politiko in vse kaže, da so mediji in partija v Manuelu našli grešnega kozla. A prekaljeni politični maček se seveda ne da kar tako ...

Elizij: Kanal A ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Elysium. ZDA, 2013. Režija: Neill Blomkamp. Igrajo: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, William Fichtner. Akc. film. 115 min.

Elizij Foto Pro Plus

Leta 2154 bogataši živijo na vesoljski postaji Elizij, medtem ko vsi drugi životarijo na opustošeni Zemlji. Za to, da se slednji ne vtihotapijo v Elizij, skrbi posebna služba na čelu z Delacourtovo. Eden takih je Max, ki mu po nesreči v tovarni ostane le še nekaj dni življenja, zato se odloči, da bo vdrl na Elizij, kjer je mogoče ozdraviti vse bolezni.

Po enem najbolj prelomnih ZF filmov zadnjega desetletja, Okrožje 9 (2009), je v Južni Afriki rojeni režiser Neill Blomkap posnel še eno metaforo o nevarnosti razslojevanja družbe.

Dežela tigrov: Planet TV 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Tigerland. ZDA, 2000. Režija: Joel Schumacher. Igrajo: Colin Farrell, Matthew Davis, Clifton Collins Jr., Tom Guiry, Shea Whigham. Drama. 110 min.

Dežela tigrov Foto Planet TV

Fort Polk, Louisiana, 1971. To je kraj, katerega videz, občutek in vonj naj bi spominjal na Vietnam. To je Dežela tigrov, kraj, kjer urijo in strašijo ameriške vojake, preden jih pošljejo v pravi Vietnam.

Bodoči vojaki se s prihodnostjo soočajo različno. Jim je romantik, ki od vojne pričakuje navdih za pisanje romanov in poezije. Roland se izkaže za naravnega vodjo, a mu uporniški duh ne da miru. Ker je prišel do zaključka, da noče imeti nobenega opravka z vojsko ali vojno, se začne upirati ukazom.