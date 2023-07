TV namigi: Kukavici, Temen oblak in Ita Rina

Torek, 4. julija

Kukavici: TV SLO 1 ob 20.00

Kukačky. Češ., 2023. 2. sez. 1/13. Režija: Biser A. Arichtev. Igrajo: Marta Dancingerová, Marek Adamczyk, Viktor Sekanina, Sabina Remundová, David Novotný. Nad. 65 min.

Družini Kadlec in Holec skleneta, da bosta živeli skupaj, saj menita, da je ta rešitev najboljša za zamenjana dečka Jakuba in Tomáša. David svojo hišo ponudi Terezi in Martinu in tako se začne boj za mirno sobivanje. Vsi se trudijo, da bi bilo življenje kar najbolj običajno, a vsak dan prinaša nove izzive, saj imata družini različne navade, vrednote in pogled na šolanje dečkov. Tudi Tomáš in Jakub si ne bi mogla biti bolj različna. Več časa kot so skupaj, bolj očitne postajajo razlike med njimi. Jim bo uspelo najti ravnovesje ali pa bo ves trud zaman?

Temen oblak na spletnem obzorju: TV SLO 1 ob 21.05

Panorama: Is the Cloud Damaging the Planet. VB., 2023. Režija: Louise Capell. Dok. odd. 30 min.

Zaradi storitev v oblaku je splet postal veliko skladišče svetovnega znanja. Vendar prenos naših življenj v oblak prinaša precejšnje okoljske izzive. Ogromni podatkovni centri, postavljeni po vsem svetu – od zasneženih gora v severni Evropi do puščav v ZDA – shranjujejo naše podatke. Filmi, veliki športni dogodki, e-pošta in video igre so nam na voljo kjer koli in kadar koli.

Toda ti strežniki so izjemno energetsko potratni. Za hlajenje sistema potrebujejo enormne količine vode, za delovanje trošijo fosilna goriva – in tako vsako leto v ozračje pošljejo na megatone ogljika. Ali lahko planet, ki se sooča s podnebno krizo, to vzdrži?

Ita Rina: Filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2016. Režija: Marta Frelih. Dok. odd. 60 min.

Ita Rina, rojena kot Ida Kravanja leta 1907 v Divači, se je v poznih dvajsetih letih z vlogo v filmu Erotikon povzpela med zvezde svetovnega slovesa.

V Franciji so jo imenovali »velika umetnica« ter jo primerjali z Greto Garbo in Marlene Dietrich. O njej je v tistem času doma in po svetu napisanih več člankov, kakor o katerem koli Slovencu ali Slovenki. Na vrhuncu kariere pa je namesto Hollywooda izbrala družinsko življenje in njena slava je počasi začela bledeti.