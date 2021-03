TV namigi: Little Woods, Anton Bruckner in Policijska družina

Sreda, 3. marca

Little Woods: TV SLO 1 ob 20.05

Anton Bruckner, prezrti genij: TV SLO 2 ob 20.05

Anton Bruckner, prezrti genij Foto Tv Slo



Policijska družina: POP TV ob 22.40

Policijska družina Foto Pro Plus

Nagrajena režiserka Nia DaCosta prinaša surov in čustven triler o sestrah, ki sta pahnjeni na eksistencialni rob.Ollie je štiri leta Američane, prebivalce Little Woodsa, naftnega mesta iz Severne Dakote, zalagala s cenejšimi kanadskimi zdravili. To je počela nezakonito in pri tem seveda precej zaslužila. Dokler je niso odkrili …Oblasti so jo trdo prijele in ji dodelile pogojno kazen, ki jo je skoraj že odslužila. Po prestani kazni ima namen stopiti na pošteno pot. A v veliki stiski je njena neprava sestra Deb. Ollie je bila namreč posvojena v Debino družino.Anton Bruckner (1824–1896) je bil avstrijski skladatelj, glasbeni teoretik, najbolj znan po svojih simfonijah, mašah in motetih, ki so slovele po neodvisnem, samosvojem slogu.To je prvi poglobljeni dokumentarni film o skladatelju Antonu Brucknerju, enem od zapostavljenih velikanov glasbene zgodovine. Film razbija številne mite in predsodke, ki so jih o skladatelju širili glasbeni kritiki v času njegovega življenja in pozneje. To je zgodba o ostankih spomina, ki jo pripovedujejo ljudje, ki poznajo Antona Brucknerja in njegovo glasbo. Zgodba predstavlja Brucknerjevo življenje in delo skozi njegove simfonije.Danny se loti primera, v katerega je vpleten član mamilarskega kartela Luis Delgado, ki je po Dannyjevem mnenju odgovoren za požig njegove hiše. Erin napreduje v službi, a se znajde v kočljivem položaju, ko jo tako Danny kot Jamie prosita za pomoč pri njunih preiskavah. Med Frankom in Jamiejem pride do spora, saj Jamie vztraja, da bosta z zaročenko Eddie še naprej delala kot partnerja.