TV namigi: Lov na divjaka, Zvezdne steze in Velika iluzija

Petek, 4. novembra

Lov na divjaka: Kanal A ob 22.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Hunt For The Wilderpeople. NZ, 2016. Režija: Taika Waititi. Igrajo: Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata, Rachel House, Tioreore Ngatai-Melbourne. Kom.115 min.

Bella in Hector sta preprosta kmečka človeka, ki živita na podeželju Nove Zelandije. Po spletu okoliščin postaneta krušna starša Rickyju, problematičnem dečku iz mesta, ki je zrasel ob zvokih hiphopa. Po začetnih zapletih se trojica dobro prilagodi eden drugemu. A ko Bella umre, se stvari zapletejo, saj se s Hectorjem nista najbolje razumela. Ker Rickyju grozi, da ga bodo poslali nazaj v sirotišnico, pobegne v gozd, Hector pa gre za njim. Po sili razmer združita moči ...

Malce odštekana zgodba, odlična igra in ganljivo sporočilo so odlike tega pogosto zelo zabavnega filma.

Zvezdne steze: Onkraj: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Star Trek: Beyond. ZDA, 2016. Režija: Justin Lin. Igrajo: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana, Simon Pegg. ZF film. 140 min.

Posadka vesoljske ladje Enterprise se sredi misije raziskovanja skrajnih kotičkov vesolja znajde pred preizkušnjo, ko jih napade sovražnik, ki kapitana Kirka in posadko prisili, da zapustijo ladjo in poiščejo zatočišče na bližnjem planetu.

Brez možnosti, da bi oddali signal v sili, morajo poskusiti navezati stik z Nezemljani, ki so že na planetu in se skupaj upreti sovražnikom. Ob pomanjkanju modernih pripomočkov lahko računajo zgolj na svojo iznajdljivost.

Velika iluzija: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

La grande illusion. Fr., 1937. Režija: Jean Renoir. Igrajo: Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim. Drama. 120 min.

Med prvo svetovno vojno nemški pilot von Rauffenstein sestreli letalo, v katerem sta francoska vojaka de Boëldieu, pripadnik francoske aristokracije, in njegov kopilot Maréchal, pripadnik delavskega sloja, mehanik. Med Rauffensteinom in Boëldieujem se zaradi sorodnih vrednot splete posebna vez, čeprav prisegata na različni zastavi.

Klasika Jeana Renoirja je eden od najbolj nenavadnih vojnih filmov. V njem pripadniki sovražnih in tujih evropskih kultur skozi vljudnost, solidarnost in skupne vrednote, ki presegajo nacionalne, jezikovne in razredne delitve, najdejo skupno človečnost in na njeni podlagi prispevajo k skupni blaginji.