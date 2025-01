TV namigi: Lyncheva mojstrovina, dirkači – devetič in Ona ve

Sobota, 18. januarja

Mulholland Drive

TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mulholland Drive. ZDA/Fr., 2001. Režija: David Lynch. Igrajo: Naomi Watts, Laura Harring, Jeanne Bates, Justin Theroux, Robert Forster, Dan Birnbaum, Randall Wulff. Drama/triler/kriminalka. 140 min.

Mlada in upanja polna Betty Elms (Naomi Watts) se vseli v tetino hišo v Los Angelesu, kjer namerava uspeti kot igralka. Betty ohranja optimizem kljub spoznavanju krutega obraza Hollywooda in šovbiznisa. Življenje se ji spremeni, ko v hiši najde neustavljivo privlačno Rito (Laura Harring), ki trpi za amnezijo zaradi avtomobilske nesreče. Skupaj se podata na detektivsko misijo, katere cilj je izvedeti resnico o Ritini identiteti.

Mnogi menijo, da je Mulholland Drive najboljši film te dni preminulega Davida Lyncha, tudi Slavoj Žižek je izjavil, da je to zanj edinstven, če ne celo največji film sploh. Slavil je na filmskem festivalu v Cannesu z nagrado za najboljšo režijo. Leta 2021 se je uvrstil na 28. mesto najboljših filmov vseh časov po izboru kritikov v reviji Sight & Sound.

Rojstvo neke zvezde

Mulholland Drive je med drugim film, ki je med zvezde izstrelil do tedaj še precej obrobno igralko Naomi Watts, ki so ji vsi govorili, da če ji nu uspelo do 30. leta, da ji očitno ne bo. Razen ene od prijateljic – Nicole Kidman. In res je pri 32 letih dobila klic, ki je spremenil življenje. Davidy Lynch jo je povabila na avdicijo v Hollywood. Naomi, ki je tedaj živela v Avstraliji najprej sploh ni mislila iti, saj je prejšnjič, ko je letela na avdicijo v Los Angeles igrala pred, kot je rekla sama, »tipom, ki sploh ni odprl oči«. A ko so ji rekli, da jo je Lynch posebej izbral iz kupa fotografij in da ni veliko drugih kandidatk, je vendar poletela v ZDA.

Davida Lyncha sta v Cannesu poljubili Naomi Watts in Laura Elena Harring. Foto Reuters

Odločitev se je izkazala za pravilno, iz precejšnje obskurnosti ne Naomi v nekaj letih postala zvezda in že čez nekaj let slišala svoje ime med nominirankami za oskarja. Nič čudnega torej, da ima Naomi na Davida lepe spomine. Ob njegovi smrti je med drugim zapisala tole:

»Moje srce je zlomljeno. Moj prijatelj Dave … Svet ne bo enak brez njega. Njegovo ustvarjalno mentorstvo je bilo res nekaj zelo močnega. Postavil me je na zemljevid. V svet, v katerega sem skušala prodreti že več kot deset let, a sem pogorela na avdicijah levo in desno. Končno sem sedla pred nenavadnega moža, ki je žarel in govoril z besedami nekega drugega časa, ki me je nasmejal in ob katerem sem se sprostila. Kako me je sploh 'videl', ko sem bila tako močno skrita, da se niti sama nisem več videla?! Ni vplivala name samo njegova umetnost – modrost, humor in ljubezen so mi dali poseben občutek samozavesti, ki ga prej nisem še nikdar začutila.«

Hitri in drzni 9

Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

F9. ZDA, 2021. Režija: Justin Lin. Igrajo: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris. Akc. film. 150 min.

Hitri in drzni 9. Foto Pop TV

V devetem delu franšize se mora Dom Toretto (Vin Diesel) soočiti z grehi iz svoje preteklosti, da bi rešil tiste, ki jih ima najraje.

Dom živi mirno življenje s svojo ženo Letty (Michelle Rodriguez) in njunim sinom Brianom, a vesta, da se nevarnost skriva tik za njihovim mirnim obzorjem. Tokrat bo ta grožnja Doma prisilila, da se sooči z grehi svoje preteklosti, če bo želel rešiti tiste, ki jih ima najbolj rad. Njegova dirkaška ekipa se znova združi, da bi zaustavila svetovno pretresljiv zaplet, ki ga vodi eden najbolj izkušenih morilcev in izjemen dirkač – ki pa je obenem Domov brat Jakob (John Cena).

Ona ve (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

She Said. ZDA., 2022. Režija: Maria Schrader. Igrajo: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Lola Petticrew, Katherine Laheen. Drama. 130 min.

Ona ve. Foto HBO

Carey Mulligan in Zoe Kazan igrata Megan Twohey in Jodi Kantor, novinarki časnika The New York Times, ki sta razkrili eno najpomembnejših zgodb te generacije: škandal zlorab producenta Harveyja Weinsteina, ki je pomagal zagnati gibanje za pravice žensk #MeToo in ki je prekinil desetletja molka o vprašanju spolnih napadov v Hollywoodu.

Ob kino premieri smo v Vikendu zapisali. »Ona ve je pomemben film o pomembni temi, a režiserka Maria Schrader zgodbo predstavi kot osebno, in to ne zgolj za protagonistki, novinarki New York Timesa, temveč tudi za žrtve spolnega nasilja, ki jih v sklopu svoje preiskave iščeta po vsem svetu. Posledično film ni pretenciozen, temveč pristen, dogajanje pa ni osredotočeno zgolj na samo preiskavo, temveč na posledice, ki so jih dejanja pustila na žrtvah. Pogoste primerjave z oskarjevskima Vsi predsednikovi možje in V žarišču so na mestu, saj gre za isti podžanr novinarskega filma, vendar se Ona ve ne ukloni zahtevam trilerja po nenehni rastoči napetosti – čeprav tudi tega ne manjka –, saj namesto tega v ospredje postavi celovite življenjske zgodbe pristnih ljudi in s tem pokaže, da so vsi vpleteni običajni ljudje; da bi tovrstna zloraba lahko doletela vsakogar in da se vsakdo lahko odloči, če bo na strani tistih, ki zločin omogočajo, ali tistih, ki ga razkrijejo.«

Kako zadeti na loteriji

Planet TV ob 20.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jerry & Marge Go Large. ZDA, 2022. Režija: David Frankel. Igrajo: Bryan Cranston, Annette Bening, Rainn Wilson, Larry Wilmore, Michael McKean. Bio. film. 130 min.

Kako zadeti na loteriji. Foto Planet TV

Upokojenca in dolgoletna zakonca Jerry in Marge Selbee odkrijeta statistično vrzel v loterijskem sistemu in jo izkoristita, da si zagotovita zajamčen dobitek. Ko se njun vložek obrestuje, svojo strategijo delita s someščani v upanju, da bodo lahko oživili svoje domače mestece v Michiganu. Toda njihov uspeh kmalu pritegne neželeno pozornost ...

Komična drama je posneta po istoimenskem članku, objavljenem v spletnem časniku HuffPost leta 2018, ki opisuje resnične dogodke. Kritiki so pohvalili igro in srčnost filma.