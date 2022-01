TV namigi: Matematikove prigode, Izgubljeni simbol in Judež

Sreda, 19. januarja

Matematikove prigode: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Adventures of a Mathematician. Koprod., 2020. Režija: Thor Klein. Igrajo: Philippe Tlokinski, Esther Garrel, Sam Keeley, Joel Basman, Fabian Kociecki. Bio. film. 110 min.

Biografska drama, nastala po avtobiografiji poljskega matematika judovskega rodu, Stanislava Ulama.

Ulam zapusti nemirno Evropo in se naseli v ZDA. Leta 1942 na Harvardu predava matematiko. Toda ko izgubi štipendijo, se lahkotni dnevi lepega in pametnega tridesetletnega bon vivanta končajo. K sreči ima prijatelja, madžarskega genija Johnnyja von Neumanna, ki mu omeni skrivnostno službo nekje v Novi Mehiki. Tam so zbrani ekscentrični, karizmatični, predvsem pa genialni emigrantski znanstveniki, s katerimi začne Stan tajno razvijati atomsko bombo ...

Izgubljeni simbol: Fox ob 22.00

The Lost Symbol. ZDA, 2021. 1/10. Režija: Dan Trachtenberg. Igrajo: Alison Mackay, Soykan Karayol, Sammi Rotibi, Sumalee Montano, Omid Abtahi. Akc. nad. 55 min.

Izgubljeni simbol

Serija Izgubljeni simbol spremlja pustolovščine priznanega harvardskega simbologa Roberta Langdona (kasnejšega glavnega junaka Da Vincijeve šifre in njenih nadaljevanj), ki mora razvozlati smrtonosne uganke, rešiti ugrabljenega mentorja in preprečiti zaroto svetovnih razsežnosti.

Ugrabijo namreč Petra Solomona, nekdanjega mentorja in dobrega prijatelja mladega Roberta Langdona. Langdon, oborožen z znanjem zgodovine, simbolov in mrtvih jezikov, mora sodelovati skupaj s Solomonovo hčerko, da bi skupaj našla Izgubljeni simbol, in rešila Solomona.

Judež in črni mesija: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Judas and the Black Messiah. ZDA, 2021. Režija: Shaka King. Igrajo: Daniel Kaluuya, Keith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders. Bio. film. 125 min.

Judež in črni mesija

Film je zgodba o vzponu in umoru vodje čikaških Črnih panterjev Freda Hamptona.

S prikazom odnosa FBI do temnopoltih aktivistov, ki vključuje vse umazane trike, od dezinformacij do zrežiranih procesov in celo umora, je film aktivističen v upodobitvi borcev za pravice brez možnosti proti premočnemu nasprotniku. LaKeith Stanfield je fenomenalen kot FBI-jev kolaborant in naslovni »Judež«, Daniel Kaluuya pa prav žari v vlogi Hamptona.