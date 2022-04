TV namigi: Miti devištva, Babica gre na jug, Gorski zdravnik

Torek, 26. aprila

Miti devištva

Like a Virgin. Fr., 2020. Režija: Feriel Ben Mahmoud. Dok. odd. 60 min.

Čeprav se je zdelo, da bo pojem devištva izginil, se v zadnjem času spet poudarja njegov pomen. V Združenih državah Amerike in v Evropi je vse več žensk članic gibanj, ki spodbujajo spolno vzdržnost do poroke. V Magrebu v severni Afriki pa se ženske še vedno čutijo dolžne opraviti preizkus, s katerim dokažejo svojo nedolžnost. Zato se jih veliko zateče k operativni rekonstrukciji himena.

In vendar, kot razkrije dokumentarna oddaja, fiziološko gledano devištvo ne obstaja. Kot simbol česa torej vztraja pojem devištva v sodobnih družbah?

Babica gre na jug: TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 1991. Režija: Vinci Vogue Anžlovar. Igrajo: Majolka Šuklje, Bojan Emeršič, Nataša Matjašec, Marko Derganc, Gojimir Lešnjak. Kom. 95 min.

Babica gre na jug Foto Tv Slo

Babica je na moč mladostna gospa, ki noče živeti v domu za ostarele. Kot štoparka se pridruži mlademu nepridipravu – saksofonistu, ki s starim razmajanim mercedesom (z verjetno ukradenimi registrskimi tablicami) vozi nekam proti jugu: na morje. Pridruži se jima čedno dekle, ki skoraj usodno vpliva na neodgovornega mladeniča.

Odnosi se vse bolj zapletajo, toda ko babica v igralnici priigra kup denarja, bodo napetosti kmalu zglajene in pot na jug bo še bolj na široko odprta ...

Gorski zdravnik: POP TV ob 20.00

Der Bergdoktor. Avstrija, 2022. 15. sezona. 1/7. Režija: Axel Barth. Igrajo: Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Mark Keller, Ronja Forcher. Nan. 120 min.

Gorski zdravnik Foto Pro Plus

Gorski zdravnik Martin Gruber se tokrat skupaj s svojim bratom Hansom odpravi na počitnice na snegu. Nenadoma se pred njuno kočo pojavi mlado prestrašeno dekle, ki v snegu napiše: »Na pomoč!«

Brata ji sledita in Flora ju pripelje do ponesrečene smučarke Nine. Martin kmalu ugotovi, da Flora ne govori in je zelo navezana na Nino. Ko dekle izroči mami Viktoriji, zdravnik izve, da se Flora nikoli ne pogovarja z neznanci. Govori le z mamo in dedkom. Toda na presenečenje vseh Flora želi govoriti z Martinom in se mu zahvaliti za pomoč.