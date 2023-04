TV namigi: Na svoji zemlji, Kraljevska izmenjava in En cvet

Četrtek, 27. aprila

Na svoji zemlji: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 1948. Režija: France Štiglic. Igrajo: Lojze Potokar, Franc Presetnik, Mileva Zakrajsek, Štefka Drolc, Miro Kopac. Drama. 110 min.

Prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film Na svoji zemlji se je leta 1949 kot prvi slovenski oziroma jugoslovanski film predstavil v tekmovalnem programu filmskega festivala v Cannesu.

Po kapitulaciji Italije partizanska vojska vkoraka v Baško grapo. Partizanom bi se rad pridružil tudi Drejc, a mu mati ne pusti. Ko partizanska vojska odide, pridejo v vas Nemci, ki jih vodijo domobranci. Da bi pokorili uporne vaščane, komandant Kutschera ukaže ustreliti štiri talce. To upornost vaščanov le še poveča. Ko domobranci ujamejo partizanko Tildico, Drejcu prekipi.

Kraljevska izmenjava: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

L'echange des princesses. Fr., 2017. Režija: Marc Dugain. Igrajo: Lambert Wilson, Anamaria Vartolomei, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet, Kacey Mottet Klein. Drama. 105 min.

Kraljevska izmenjava Foto Tv Slo

Leto 1721. Francoski regent Filip Orleanski ima drzno idejo: enajstletni Ludvik XV. bo kmalu postal francoski kralj in izmenjava princes bi narodu zagotovila mir s Španijo.

Španija in Francija sta bili vrsto let v vojni in obe državi sta izčrpani, zato predlaga poroko dvanajstletne hčerke, gospodične de Montpensier, s 14-letnim asturijskim princem, naslednikom španske krone. A ne le to, tudi Ludvik XV. naj se poroči z Marijo-Ano Viktorijo, štiriletno hčerko španskega monarha. V Madridu so nad zamislijo navdušeni in takoj se začnejo priprave.

Samo en cvet: TV SLO 2 ob 17.15

Slo., 2022. Avtor: Zvezdan Martić. Igrano-dok. film. 60 min.

Samo en cvet Foto Tv Slo

Trinajstega decembra je minilo sto let od rojstva Karla Destovnika - Kajuha (1922–1944), pesnika, človekoljuba, partizana in narodnega heroja. Ob tej priložnosti je nastal film, ki sporoča, da so Kajuhove pesmi ljubezni in upora še vedno žive in pomembne tudi sto let po njegovem rojstvu.

V filmu je predstavljen nastanek Kajuhove pesniške zbirke Pesmi, edine, ki je izšla v času njegovega kratkega življenja. Medtem ko je bil v partizanih vodja kulturniške skupine XIV. divizije, je v nemogočih razmerah sredi notranjskih gozdov nastala zbirka, ki jo je Kajuh narekoval po spominu.