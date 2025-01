TV namigi: največji škandal Pošte in zgodba o nedrčku

Torek, 7. januarja

G. Bates proti Pošti (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.00

Mr. Bates Vs The Post Office. VB, 2023. 1/4. Režija: James Strong. Igrajo: Toby Jones, Alex Jennings, Lia Williams, Monica Dolan, Will Mellor, Julie Hesmondhalgh. Nad. 55 min.

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih in prikaže največjo sodno zmoto v britanski pravni zgodovini, v katero so bili po krivici vpleteni številni najemniki poštnih poslovalnic. Med letoma 1999 in 2015 je Pošta okrivila 3500 najemnikov, 700 jih je bilo spoznanih za krive, 236 jih je moralo v zapor, štirje so naredili samomor.

Številnim najemnikom poštnih poslovalnic je dnevni obračun prometa, ki so ga naredili s pomočjo Fujitsovega računalniškega sistema Horizon, prikazal manko. V resnici je bila težava prav v računalniškem sistemu, za kar so odgovorni vedeli, a so to skušali prikriti.

Alan Bates (Toby Jones) je najemnik poštne poslovalnice, ki ima težave z novim računalniškim sistemom, ki ves čas prikazuje poslovno izgubo. Ker Alan ne prizna napake in krivi novi sistem Horizon, ostane brez službe in z ženo se preselita na deželo. Toda Alan je odločen, da se bo boril in dokazal, da je nedolžen. Postal je pobudnik in vodja kampanje, ki je povezala ljudi z enako usodo.

Oblikovanje ženske – zgodba o nedrčku (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Shaping Ladies: A Bra Story. Fr., 2023. Režija: Sandra Rude. Dok. odd. 55 min.

Oblikovanje ženske – zgodba o nedrčku. Foto TVS

Dokumentarna oddaja razkriva zgodovino nespornega simbola ženskosti in obenem tarče ostrih feminističnih kritik, majhnega, a pomembnega koščka blaga, ki zvesto zrcali stanje na svetu in vlogo ženske v njem.

Zdi se, da ta kos spodnjega perila obstaja od nekdaj, v resnici pa je nastal šele ob koncu 19. stoletja, ko je končno odrešil ženske utesnjujočih korzetov, v katerih so trpele od renesanse.

S povečanjem potrebe po ženski delovni sili je podpornik za prsi med prvo svetovno vojno prešel v množično uporabo, se razširil po vsem svetu, s tehničnimi inovacijami večkrat spremenil podobo, oblikoval žensko postavo v skladu s trenutnimi modnimi smernicami in se razvil do neštetih današnjih različic.

Kaj pa ga čaka v prihodnosti? Je nedrček res nepogrešljiv del garderobe ali le orodje omejevanja ženskega telesa?

Korenine fantazijske književnosti (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.55

The Roots of Fantasy. Fr./Nem., 2022. Režija: Stéphan Roelants. Dok. odd. 30 min.

Korenine fantazijske književnosti. Foto TVS

Fantazijska književnost neutrudno raziskuje prostrane pokrajine čarobnih svetov, ki jih poseljujejo skrivnostna pravljična bitja. Ilustrator John Howe, ki je likovno zasnoval fantazijske svetove v filmih Gospodar prstanov in Hobit ter v seriji Prstani moči, se v tej štiridelni dokumentarni seriji odpravi na popotovanje po sledeh piscev, ki so že pred mnogimi leti začrtali smernice fantazijskega žanra, kot ga poznamo danes.

V prvem delu se John Howe odpravi v nemško mestece Steinau in tam obišče rojstno hišo slovitih bratov Grimm, ki mu jo razkaže poznavalka njunega dela Katinka Netzer. Nato odpotuje še v ZDA, kjer se o vplivu dela slavnih pravljičarjev pogovarja z režiserjem, čigar dela slovijo po edinstvenem pravljičnem vzdušju.

Agatha Christie, kraljica skrivnosti

TV SLO 2 ob 20.55

Agatha Christie: Lucy Worsley on the Mystery Queen. VB, 2022. 1/3. Režija: Grace Chapman, Eleanor Scoones. Dok. serija. 70 min.

Agatha Christie, kraljica skrivnosti. Foto TVS

Lucy Worsley, britanska zgodovinarka in televizijska voditeljica, avtorica številnih priljubljenih dokumentarcev, v tej tridelni seriji raziskuje življenje in delo mojstrice detektivk Agathe Christie in ugotavlja, kaj je napajalo temačno domišljijo te najbolj prodajane pisateljice na svetu.

Prvi del predstavi, kako so na pisanje Agathe Christie vplivale temnejše plati njenega otroštva in mladosti: od očeta, bogatega Američana, ki se ni zmogel upreti razsipništvu, do njenega prostovoljnega dela bolničarke med prvo svetovno vojno. Razčleni njen prvi roman Skrivnostna smrt v Stylesu in šokantni preobrat v Umoru Rogerja Ackroyda in razloži, kako se je rodil Poirot, njen slavni belgijski detektiv.