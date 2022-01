TV namigi: Ne skrbi, Zimski pozdrav in Plečnikov skriti biser

Petek, 7. januarja

Ne skrbi, peš ne bo prišel daleč: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Fr., 2018. Režija: Gus Van Sant. Igrajo: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Tony Greenhand. Bio. film. 115 min.

Potem ko lenuh in alkoholik John Callahan v avtomobilski nesreči skoraj izgubi življenje, pristane na invalidskem vozičku. Kljub nesreči, ki ga je doletela, pa se noče odreči alkoholu. K zdravljenju ga spodbudita njegovo dekle in karizmatični pokrovitelj, ki vodi klub anonimnih alkoholikov. John sčasoma odkrije svoj dar – risati začne prodorne, smešne, žgečkljive in politično nekorektne časopisne karikature, s čimer doseže širšo prepoznavnost.

Ganljiva, pronicljiva in pogosto smešna drama, posneta po resničnih dogodkih, govori o zdravilni moči umetnosti.

Zimski pozdrav: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Darja Gajšek. Zab. odd. 85 min.

Zimski pozdrav Foto Tv Slo

»Zimski pozdrav je vsebinsko nadaljevanje Poletnega pozdrava. Vsak petek bodo v studiu glasbeniki z daljšim stažem delovanja in komaj čakam, da bodo z nami delili zgodbe iz bogate glasbene kariere. Prišli bodo tudi mlajši ansambli, ki izjemno pridno in dobro delajo. Posebej se veselim festivala Slovenska polka in valček. Predizbori bodo potekali v Zimskem in Poletnem pozdravu, finale pa bo septembra 2022,« pravi voditeljica oddaje Darja Gajšek.

V prvi oddaji nastopajo Kvintet Dori, posebej iz Berlina pride v studiu župnik Izidor Pečovnik Dori, sodelovali pa bodo še Dejan Krajnc (Dogaja) z družino in Alenka Gotar z možem Anžetom Šuštarjem.

Plečnikov skriti biser: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2021. Režija: Matjaž Feguš. Dok. film. 70 min.

Plečnikov skriti biser Foto Tv Slo

Režiser Matjaž Feguš in scenarist dr. Andraž Arko v dokumentarno-igranem filmu predstavita nenavadno in burno zgodovino cerkve sv. Cirila in Metoda – Plečnikovega skritega bisera. Zgodba je umeščena v širši kontekst severnega dela Ljubljane in predstavi, kakšni so bili Plečnikovi urbanistični načrti za Bežigrad, ki bi ob njihovi realizaciji danes imel precej drugačno podobo.

Zgodbo pripoveduje igralka Klara Kastelec ob igranih prizorih, zbranem in tudi še neobjavljenem arhivskem gradivu ter pripovedih pričevalcev in strokovnjakov ...