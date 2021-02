TV namigi: Nočemo belega kruha, Celica smrti in Skok

Četrtek, 4. februarja

Nočemo belega kruha: TV SLO ob 18.00



Celica smrti: Kanal A ob 20.00

Celica smrti Foto Pro Plus





Skok: HBO ob 22.05

Skok Foto HBO

Po koncu druge svetovne vojne je kraje ob naši zahodni meji za dve leti zasedla zavezniška vojska. Američani, Angleži, Novozelandci, celo Indijci so od Trsta čez Kras do Predela upravljali tako imenovano cono A Morganove linije, preden je mirovna konferenca v Londonu februarja 1947 določila pravo mejo med Italijo in Jugoslavijo.Film pripoveduje o srečanjih z razsipništvom in demokracijo, o kokakoli in žvečilcih, ki so skupaj z džezom zasedli soško dolino. Govori o času prešernega rajanja pa tudi ostrih demonstracij skozi pripovedovanja živih prič ter mladih zgodovinarjev obnovi tisti čas, ko so dekleta zvečer plesala swing, ponoči pa pisala po stenah hiš: Tujega nočemo, svojega ne damo!Film je zgodba o idealističnem mladem odvetniku, ki se mora soočiti s temačnimi družinskimi skrivnostmi. Čez 28 dni bodo usmrtili morilca in rasista Sama Cayhalla, ki je pred skoraj tridesetimi leti z bombo ubil dva otroka. Zdaj ga med odštevanjem zadnjih dni obišče vnuk Adam, neizkušen odvetnik, ki ga bo poskušal rešiti. Adam uporabi vse pravne prijeme, da bi preprečil izvršitev kazni. S svojo prošnjo se obrne tudi na guvernerja, ki ima končno odločitev v svojih rokah.Celica smrti kljub prepričljivi igri Gena Hackmana ni ena boljših priredb del Johna Grishama.Atlantski ocean v 70. letih 20. stoletja. Na zahvalni dan ameriška patrulja sreča sovjetsko ribiško ladjo. Litvanski mornar Simas Kudirka skoči čez krov in se požene v ledeno vodo, da bi našel svobodo na ameriški ladji. A na njegovo grozo in na ogorčenje svetovne javnosti ga Američani vrnejo Sovjetom ...Redki arhivski posnetki in pripoved danes 86-letnega Simasa gledalce popelje v osrčje ene najbolj nenavadnih in nepredvidljivih zgodb iz časov hladne vojne.