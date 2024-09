TV namigi: nova kuharska oddaja, novi Izganjalci duhov in gen za Alzheimerja

Iz Vikendovega intervjuja s Primožem in Gabrom

Oddaja bo temeljila na povezovanju generacij. Kaj opažate pri mladih, radi kuhajo?

Primož: Za druge ne vem, moja sinova pa kuhata vsak malo drugače. Gašper je star že 21 in njemu je pomembno, da je hrana hitro pri­pravljena, iz česar sledi, da so testenine krasna stvar v vseh oblikah, od makaronov do žlikrofov in naprej. (smeh) Gaber pa je še malo bolj naiven in mlajši in se rad posveti dolgemu in malo bolj zapletenemu kuhanju. Pogosto tudi v resničnem življenju kuhava skupaj.

Kateri je vaš najljubši televizijski kuhar? Ste večkrat pripravili kaj po njegovih receptih?

Primož: Verjetno bi bil to David Skoko. Enkrat je kuhal pri meni v studiu in me je navdušil s svojo skromnostjo in pripravo rib. Res je car. Njegova kuhinja zajema filozofijo, ki je pri srcu tudi meni. Sveže, lokalno, preprosto. Včasih mu ukradem kakšno idejo, še posebno za ribe.

Včasih smo imeli vtis, da mladi najraje zahajajo v restavracije s hitro prehrano, zdaj pa se zdi, da vse več mladih oziroma celo starejših otrok rado kuha. Tudi sami to opažate?

Gaber: Ja, mi se pogosto dobimo pri meni in si kaj skuhamo, seveda pa gremo še vedno radi tudi na kakšen burger ali jufko.

Jed, ki jo najbolje pripravite?

Gaber: Karbonara.

Primož: Štruklji.