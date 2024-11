TV namigi: Oceni vsak del mojega golega telesa ...

Četrtek, 7. novembra

Prezir

TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 5 od 5

Le mépris. Fr./Ita., 1963. Režija: Jean-Luc Godard. Igrajo: Brigitte Bardot, Fritz Lang, Jack Palance, Giorgia Moll, Michel Piccoli. Drama. 100 min.

Film, ki je postal slaven zaradi ikoničnih besed, ki jih spregovori Brigitte Bardot, ko reče Michelu Piccoliju, naj oceni vsak del njenega golega telesa, je eden tistih, ki žari še danes, saj je dokaz je dokaz, da je mogoče s peščico igralcev in dobro izbranih lokacij pričarati iluzijo visokoproračunske produkcije.

Scenarist Paul Javal (Picoli) in njegova mlada žena Camille (Bardot) odpotujeta na otok Capri. Pričaka ju požrešni filmski producent Jeremy Prokosch (Jack Palance), ki z režiserjem Fritzem Langom (ki v filmu igra samega sebe) snema epopejo po Homerjevi Odiseji. S filmom je nezadovoljen in od Paula želi komercialno predelavo scenarija. Paul poskuša producentu ugoditi, Camille pa moža zaradi njegove upogljivosti in oportunizma vse bolj prezira.

Veličastna Godardova melodrama o razkroju zakona.

Športna namiga Rokomet (M): Slovenija – Litva , 1. kolo. Kvalifikacije za EP 2026, Velenje: TV SLO 2 ob 17.50

, 1. kolo. Kvalifikacije za EP 2026, Velenje: TV SLO 2 ob 17.50 Nogomet (M): Real Betis – Celje. Konferenčna liga: Šport TV 1 ob 21.00 (studio bo ob 20.00)

Čebelice in rožice (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

Slo., 2024. Dok. film. 55 min.

Čebelice in rožice. Foto TVS

Dokumentarni film Čebelice in rožice raziskuje področje spolne vzgoje v Sloveniji. Različni strokovnjaki gledalce seznanijo z definicijo spolnosti in predstavijo zgodovino spolne vzgoje na našem območju. Ob tem pojasnijo največje težave in predstavijo najnujnejše predloge za izboljšanje stanje.

Film bogatijo animacije, glasba, primeri dobre prakse in mnenja dijakov in študentov o pomenu kakovostne spolne vzgoje.

Dokumentarec pa odgovori tudi na ključno vprašanje, zakaj je spolna vzgoja nujna.

To je Florida, stari (Premiera)

HBO ob 22.55

It's Florida, Man. ZDA, 2024. 1. del. Režija: Jeff Tomsic. Igrajo: Matty Cardarople, Steve Little, Ego Nwodim, Randall Park, Sam Richardson. TV serija. 25 min.

To je Florida, stari. Foto HBO

Nova humoristična serija oživi neverjetne zgodbe o »sončni zvezni državi«, iztrgane iz naslovnic časopisov in zgodb, o katerih so poročali drugi mediji. Resnične zgodbe vsakdanjih prebivalcev Floride poustvarijo znani komiki in igralci, med katerimi bodo tudi Randall Park, Juliette Lewis, Anna Faris in Sam Richardson.

Serija razkriva to, kar je na Floridi čudaškega in nenavadnega ter pokriva različne teme – od morskih deklic do čarovnic, ekstremnih fantazij in divjih zajčkov.

Prvi del prikaže moškega iz Orlanda, ki v obupanem poskusu, da bi zaslužil nekaj denarja in videl svojega najljubšega glasbenika na koncertu, najde najbolj nenavadno delo vseh časov.