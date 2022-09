TV namigi: Očetje in hčere, Deček nevihte in Jumanji 2

Sobota, 3. septembra

Očetje in hčere: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Fathers and Daughters. ZDA, 2015. Režija: Gabriele Muccino. Igrajo: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger, Quvenzhané Wallis. Drama. 115 min.

Zgodba o povezanosti med očetom in hčerko, ki presega okvire časa, bolezni in smrti ...

Po ženini smrti skuša slavni pisatelj in dobitnik Pulitzerjeve nagrade Jake po najboljših močeh vzgajati prisrčno hčerko Katie, vendar se mora hkrati spopadati s psihičnimi težavami. Sprva poskuša svojo bolezen prikriti, a vsakdanja opravila sčasoma postanejo nemogoča, zato je prisiljen hčerko zapustiti in oditi na zdravljenje. 27 let pozneje se mora odrasla Katie ob romanci s simpatičnim Cameronom soočiti s svojimi podzavestno skritimi čustvi in zamolčanim odnosom do očeta.

Deček nevihte: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Storm Boy. Avstral., 2019. Režija: Shawn Seet. Igrajo: Finn Little, Jai Courtney, Geoffrey Rush, Erik Thomson. Pust. film. 135 min.

Deček nevihte Foto Planet Tv

Čudovita in brezčasna avstralska klasična zgodba Colina Thiela o nenavadnem in brezmejnem prijateljstvu doživi.

Deček nevihte je Michael Kingley, uspešen in upokojen poslovnež in dedek. Ko se mu začno prikazovati slike in podobe iz njegove preteklosti, ki si jih ne zna razložiti, se je prisiljen spomniti svojega dolgo pozabljenega otroštva in odraščanja na odročni avstralski obali. Svoji vnukinji začne pripovedovati zgodbo, kako je kot deček rešil in vzgojil izjemnega pelikana po imenu gospod Percival. Njune pustolovščine ter vez, ki sta jo spletla, so močno vplivale na njegovo celotno življenje in življenja drugih okoli njiju.

Jumanji: Dobrodošli v džungli: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jumanji: Welcome to the Jungle. ZDA, 2017. Režija: Jake Kasdan. Igrajo: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Rhys Darby. Fantaz. film. 130 min.

Pustolovski spektakel je nadaljevanje filma iz leta 1995 z Robinom Williamsom.

Štirje srednješolci odkrijejo staro videoigro Jumanji, za katero še niso slišali. Nenadoma se znajdejo v zabavnem svetu džungle in postanejo avatarji po svojem izboru: prestrašeni piflar je videti kot orjaški Dwayne Johnson, igralec nogometa kot pritlikavi Kevin Hart, zavrto dekle dobi postavo Karen Gillan v prekratkih oblačilih, instagram vplivnica pa postane okrogli Jack Black.