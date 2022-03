TV namigi: Otroški križarski pohod, Ashby in Tri generacije

Četrtek, 31. marca

Otroški križarski pohod: Pravljica ali zgodovinsko dejstvo: TV SLO 2 ob 20.00

The Children's Crusade. Nem., 2020. 1/2. Režija: Martin Papirowski. Dok. miniserija. 60 min.

Srednji vek je bil čas križarskih vojn. Leta 1212 so se na več kot tisoč kilometrov dolgo pot odpravili tudi otroci, da bi brez orožja osvobodili Božji grob v Jeruzalemu izpod oblasti Saracenov. Podali so se na nevarno pot čez Alpe v Sredozemlje.

Je zgodba o otroškem križarskem pohodu pravljica ali zgodovinsko dejstvo? Kdo so bili otroci, ki so se ga udeležili? Kateri viri poročajo o pohodu? Kako je z njim povezan sveti Frančišek Asiški? Na ta vprašanja so poskusili odgovoriti različni strokovnjaki ...

Ashby: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Tony McNamara. Igrajo: Mickey Rourke, Nat Wolff, Emma Roberts, Sarah Silverman, Kevin Dunn. Kom. 120 min.

Ashby Foto Pro Plus

Potem ko se srednješolec Ed Wallis preseli v drugo mesto in začne tam obiskovati novo šolo, je ena od prvih domačih nalog prosti spis o nekom iz starejše generacije. Najstnik tako spozna svojega skrivnostnega in odmaknjenega soseda Ashbyja, ki mu obljubi pomoč v zameno za prevažanje po različnih nalogah

Ed najprej ne ve, da je Ashby upokojeni morilec po naročilu za Cio, pred katerim je zaradi diagnosticiranega možganskega tumorja le še nekaj mesecev življenja. Poleg tega je Ashby odkril tudi to, da so ga delodajalci pretentali in je moral pred nekaj leti ubiti nedolžnega moža; pred smrtjo se zato sklene maščevati nekdanjim šefom.

Tri generacije: Marlenka, Marija Lucija in Hana Stupica: TV SLO 2 ob 16.20

Slo., 2021. Avtorica: Majda Širca. Dok. film. 70 min.

Tri generacije: Marlenka, Marija Lucija in Hana Stupica Foto Tv Slo

Marlenka Stupica, njena pokojna hčerka Marija Lucija Stupica in Marlenkina vnukinja Hana Stupica so z izvirnimi in vrhunsko dodelanimi ilustracijami zaznamovale številne generacije.

V obdobju skoraj stotih let so se zamenjali številni družbeni, politični in kulturni sistemi ter koncepti. Le en princip je neranjen preživel ves ta čas in ostal enak: pripovedovanje zgodb z najbolj domišljenimi, prefinjenimi, senzibilnimi in čutnimi ilustracijami.