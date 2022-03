TV namigi: Pametni punci, Zbeži! in Hitler napade vzhod

Sobota, 5. marca

Pametni punci: Planet TV ob 21.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Booksmart. ZDA, 2019. Režija: Olivia Wilde. Igrajo: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow. Kom. 150 min.

Režijski prvenec igralke Olivie Wilde je s svojim humorjem, bistro duhovitostjo in svežim pristopom k najstniški komediji navdušil tako gledalce kot kritike.

Duhovita in prisrčna komedija spremlja najboljši prijateljici iz srednje šole, ki na predvečer mature ugotovita, da bi lahko v tem času veliko manj delali in se precej več zabavali, tako kot so to počeli njuni vrstniki. Odločita se nadoknaditi zamujeno in v eni noči doživeti vse, kar sta zamudili v štirih letih. Film je bil nominiran za bafto za scenarij in za zlati globus za igralko.

Zbeži!: TV SLO 1 ob 23.10

Get Out. ZDA, 2017. Režija: Jordan Peele. Igrajo: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener. Groz. 110 min.

Svež pristop k vedno aktualni temi rasizma v ameriški družbi je nagradila tudi ameriška filmska akademija z oskarjem za najboljši izvirni scenarij. Jordan Peele je sploh prvi Afroameričan, ki je dobil zlati kipec v tej kategoriji.

Chris se pripravlja, da bo spoznal starše svojega dekleta Rose. Srečanje v njem zbuja skrb, saj Rose, ki je belka, svojim staršem ni povedala, da njen novi fant pripada drugi rasi. Ko končno prispeta na cilj, Chris kmalu opazi, da se Afroameričani, ki jih srečuje na posestvu, obnašajo, kot bi bili hipnotizirani, kar ga pripelje do šokantnega razkritja resničnega namena njegovega obiska.

Apokalipsa: Hitler napade vzhod: National Geographic ob 22.00

Apocalypse: Hitler Takes On The East. Kopr., 2021. 1/2. Dok. miniserija. 60 min.

Apokalipsa: Hitler napade vzhod Foto National Geographic

Junija 1941 je Hitler tvegal in napadel Sovjetsko zvezo. Operacija Barbarossa je bila največja nemška operacija v drugi svetovni vojni, vendar se je izjalovila.

V nedeljo, 22. junija 1941, se je zgodaj zjutraj brez vojne napovedi začela operacija Barbarossa ali napad na Sovjetsko zvezo. Operacija je temeljila na ideji, da nemški Wehrmacht porazi rusko Rdečo armado, preden nastopi zima.