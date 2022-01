TV namigi: Partizanske smučine, Vsi vedo in Pozlačena doba

Torek, 25. januarja

Partizanske smučine Cerkno '45: TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2022. Režija: Dušan Moravec. Dok. film. 50 min.

Dokumentarni film Partizanske smučine Cerkno '45 je zgodba o pogumu in silni želji po svobodi in miru.

Partizansko smučarsko tekmovanje v Cerknem je bil odmeven in enkraten športni dogodek, ki se ga je 20. in 21. januarja 1945 udeležilo več kot 40 partizanov, ki so tekmovali v veleslalomu, patruljnem teku in skokih. Dogodek se je odvijal v osvobojenem partizanskem Cerknem, ki je bilo v času tekem, v krogu 80 kilometrov obdano s 15.000 pripadniki nemških in drugih sovražnih enot, tekmovanje pa si je kljub vsemu ogledalo več kot tisoč gledalcev.

V filmu lahko spremljamo pripovedi udeležencev tekmovanja, gledalcev in strokovnjakov s področja vojskovanja na smučeh.

Vsi vedo: TV SLO 2 ob 21.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Todos lo saben. Špa., 2018. Režija: Asghar Farhadi. Igrajo: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández. Drama. 135 min.

Vsi vedo Foto Tv Slo

Temperamentna družinska drama iranskega oskarjevca Fahradija, v kateri blestita zakonca Cruz Bardem.

Laura po 14 letih iz Buenos Airesa, kjer si je z možem Alejandrom ustvarila družino, odpotuje v domačo vas blizu Madrida, da bi se udeležila sestrine poroke. Snidenje je nadvse prisrčno, znova pa se sreča s staro ljubeznijo Pacom. Ko nenadoma ugrabijo Laurino najstniško hčerko Irene in ji prepovejo, da bi poklicala policijo, se njena družina s tem strinja. Pri reševanju Irene iz rok ugrabiteljev prosijo za pomoč upokojenega policista. Razkrivanje družinskih skrivnosti postane neizbežno.

Pozlačena doba: HBO ob 20.00

The Gilded Age. ZDA, 2022. 1/10. Režija: Michael Engler. Igrajo: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Jeanne Tripplehorn, Taissa Farmiga. TV-serija. 85 min.

Pozlačena doba Foto HBO

Ameriška »pozlačena doba« je bila čas velikih gospodarskih sprememb, ko so mnogi neznansko obogateli ali pa izgubili vse premoženje, ter čas razlik med tradicionalno bogatimi rodbinami in novimi bogataši.

Zgodba se začne leta 1882, ko se Marian Brook, osirotela hči južnjaškega generala, preseli v New York k svojima strogo konvencionalnima sorodnicama, tetama iz premožnih družin. V družbi temnopolte Peggy Scott se Marian nevede zaplete v spopad ene od svojih tet ...