TV namigi: Po Kolumbiji, Made in Italy in Tednik

Ponedeljek, 12. decembra

Po Kolumbiji s Simonom Reevom: TV SLO 2 ob 20.50

Colombia with Simon Reeve. VB, 2017. Režija: Ruth Mayer. Dok. odd. 60 min.

Simon Reeve obišče Kolumbijo v prelomnem času, ko se je v državi po več kot pol stoletja nasilja in krvave državljanske vojne naposled začel mirovni proces. Ta še zdaleč ni preprost, saj bi morala gverilska skupina FARC odložiti orožje in opustiti trgovanje z mamili, kolumbijska vlada pa poskrbeti za razvoj podeželja, saj najrevnejši kmetje, pogosto nimajo druge možnosti, kot da pridelujejo koko.

Simonu v nekoč zloglasnem Medellínu nekdanji župan razloži, kako mu je uspel preporod mesta, v katerem se je število umorov zmanjšalo kar za 90 odstotkov. Reeve obišče še restavracijo, kjer za kuharje zaposlujejo nekdanje vojake in gverilce ...

Made in Italy: POP TV ob 22.40

Made in Italy. Ita., 2019. 1/8. Igrajo: Greta Ferro, Margherita Buy, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Valentina Carnelutti. Hum. nad. 65 min.

Made in Italy Foto Pro Plus

Milano, leta 1975. Mlada študentka Irene, hči priseljencev z juga Italije, se odloči, da se bo prijavila na oglas za delo pri znani modni reviji Appeal, da bi dodatno zaslužila med študijem. Ko dobi mesto pripravnice, Irene postane navdušena nad modnim svetom in njeno življenje se nenadoma obrne na glavo.

Spoprijatelji se z mlado pripravnico Monico ter strogo urednico Rito Pasini, ki v Irene vidi velik potencial. Naenkrat mlado dekle pristane v središču prestižne italijanske modne industrije ravno v času, ko se je začela uveljavljati po celem svetu.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Reuters

V zadnjem času se je zgodilo kar nekaj primerov, ko so neznanci v bližini šol in igrišč nagovarjali otroke, naj se odpeljejo z njimi in jih tudi snemali. Kdaj in kako v takih primerih ukrepa policija in kaj naj storijo otroci?

Kdo je duhovna učiteljica Lana Praner z Gospodi in kako deluje? Svoje slabe izkušnje nam je zaupala ženska, katere nekdanji mož je postal njen sledilec.

Žaljivke, sovražni govor, teorije zarot, politična obračunavanja, lažni profili ... Je na omrežju Twitter res vse dovoljeno in kakšna bo njegova prihodnost pod novim vodstvom Elona Muska?