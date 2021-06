TV namigi: Poletna noč 2021: Poklon Tadeju Hrušovarju in Rudar

Sobota, 26. junija

Poletna noč 2021: Poklon Tadeju Hrušovarju: TV SLO 1 ob 20.00



Rudar: TV SLO 1 ob 22.35

S.W.A.T. – Specialci: Kanal A ob 20.00

Koncert je bil letos posvečen Tadeju Hrušovarju, izjemnemu glasbeniku, skladatelju in pevcu, članu zasedb Bele vrane in Pepel in kri, za katero je napisal skladbo Dan ljubezni. Ob orkestru in Big Bandu RVS pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili Nuša Derenda, Helena Blagne, Alenka Godec, Damjana Golavšek, Simona Vodopivec Franko, Ana Dežman, Saša Lešnjek, Teja Leskovšek, skupina Pepel in kri, trio Eroika, Oto Pestner, Miran Rudan, Bernard Hrušovar, Alex Volasko, Bojan Cvjetićanin in Ditka Haberl. Drugi del posnetka koncerta bo na sporedu v soboto, 3. julija.Alija je rudar, ki mu šef naroči, naj pregleda zapuščeni rov v zasavskem rudniku, napiše poročilo in rov zapečati. A ko Alija odkrije, da rov ni prazen, naleti na težave, kamor se ozre ...Zgodba o rudarju, ki je odkril eno največjih povojnih množičnih grobišč, zaobjame skoraj preveč tem, a deluje, ker je ves čas osredotočena na glavnega junaka in njegovo zgodbo. V njej so vzporednice med neidentificiranimi, a nikoli pozabljenimi trupli v Barbarinem rovu in tistimi v Srebrenici, kakor tudi grozljivost izbrisa in splošna gospodarska degradacija Zasavja. A v njej je tudi upanje in Rudar skozi odlično kamero ter še boljšo igro to tudi pokaže.S.W.A.T. so posebne enote ameriške policije, ki opravljajo najtežje naloge. Jim Street je nekdanji pripadnik specialcev, ki so ga izključili zaradi sporne odločitve, sprejete med primerom ropa, v katerega so bili vpleteni tudi talci. Zdaj Jim upa, da bo lahko nekoč vnovič oblekel svojo staro uniformo. Priložnost se mu ponudi, ko mora komandir Dan 'Hondo' Harrelson za posebno nalogo rekrutirati in izuriti pet najboljših policistov. Po zahtevnem urjenju se nova ekipa znajde sredi vročega primera, ko preprodajalec mamil Alex Montel ponudi sto milijonov tistemu, ki ga bo rešil iz pripora.