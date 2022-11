TV namigi: Posledica, Bodi dedec in Jagnje

Sobota, 12. novembra

Posledica: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Aftermath. Koprod., 2019. Režija: James Kent. Igrajo: Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård, Anna Katharina Schimrigk. Drama. 135 min.

Romantična drama o ljubezenskem trikotniku, ki se odvija v povojnem Hamburgu pod britansko okupacijo.

Nemčija leta 1946, kmalu po koncu druge svetovne vojne. Rachael Morgan med ostro zimo prispe v povojni Hamburg k svojemu možu Lewisu, britanskemu polkovniku, ki je zadolžen za obnovo porušenega mesta. Ko začenjata življenje v svojem novem domu, osupla Rachael ugotovi, da si bosta hišo delila s prejšnjim lastnikom, nekoč premožnim nemškim vdovcem, in njegovo težavno hčerko.

Bodi dedec: POP TV ob 21.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Man Up. VB., 2015. Režija: Ben Palmer. Igrajo: Lake Bell, Rory Kinnear, Ken Stott, Harriet Walter, Olivia Williams. Rom. kom. 100 min.

Bodi dedec Foto Pro Plus

Nancy je novinarka, stara 34 let in je že štiri leta samska. V ljubezen ne verjame več in misli, da so vsi moški isti. Njena sestra jo nenehno tolaži, da to ne drži in samo še ni srečala pravega moškega ter jo spodbuja, naj gre ven in se zabava. Nekega večera se Nancy udeleži prijateljičine zabave, kjer zaradi nesporazuma nehote zamenja neznanko na slepem zmenku in spozna svojo sorodno dušo Jacka.

Čeprav ne preseže ravno okvirov žanra, pa film uspešno vzdržuje ravnovesje med romanco in komedijo, so rekli kritiki in pohvalili tudi igro obeh protagonistov.

Jagnje: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Lamb/Dýrið. Isl., 2021. Režija: Valdimar Jóhannsson. Igrajo: Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson, Ingvar Eggert Sigurðsson, Ester Bibi. Drama. 110 min.

Jagnje Foto Tv Slo

Jagnje je zgodba o paru brez otrok, ki živi na odročni kmetiji, nakar jima nekega dne ovca skoti nenavadno bitje in začneta ga vzgajati kot lastnega otroka. Ta pravljični element je okvir zgodbe, glavni fokus pa je na družinski dinamiki, ki se korenito spremeni, ko se jim pridruži možev brat, ki je do bitja zelo skeptičen

Prepričljiv prvenec, nenavadna mešanica grozljivke in ljudske bajke, je bil na festivalu v Cannesu leta 2021 v sekciji Poseben pogled nagrajen kot najbolj originalen film.