TV namigi: Posrednik, Ratatujci, Joker, Kaj dogaja? in Jutro bo prišlo

Sobota, 23 septembra

Posrednik (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Beurokeo. JK., 2022. Režija: Hirokazu Koreeda. Igrajo: Kang-ho Song, Dong-won Kang, Doona Bae, Ji-eun Lee, Lee Joo-young. Drama. 125 min.

Odličen film ceste s primesmi melodrame o malo znani tradiciji »škatel za dojenčke« na Daljnem vzhodu.

Sang-hjun je lastnik čistilnice in ga nenehno bremenijo dolgovi. Njegov prijatelj Dong-su dela v cerkvi, kjer skrbijo za zapuščene otroke. Sang-hjun in Dong-su občasno ukradeta dojenčka, ki ga je nekdo pustil v cerkveni škatli, in ga preprodata v mrežo posvojitev na črno. A nekega dne ukradeta dojenčka, čigar mama si naslednji dan premisli in se vrne v cerkev nazaj ponj ...

Ratatujci (Premiera): TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2023. Vodi: Mojca Mavec. Razved. odd. 60 min.

Mojca Mavec. Foto TVS

Ječmen, to prastaro žito je bil eden od razlogov, da so naši predniki začeli orati in sejati, opuščati nabiralništvo in se naseljevati za stalno. V oddaji bomo spoznali pot ječmena od zibelke do našega mojstra Valterja Kramarja iz Hiše Franko in Polonke, ki bo ječmen pripravil po domačem receptu.

Pisatelj in založnik Lojze Wieser z druge strani Karavank, bo predstavil vlogo ječmena med koroškimi Slovenci. Prav naši predniki so iz ječmena začeli prvi variti pivo na današnjem avstrijskem Koroškem. Ratatujci na terenu bodo sprejeli izziv in skušali zvariti kameno pivo po več stoletij starem koroškem receptu.

Joker in Kaj dogaja? (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00 in 21.00

Joker. Foto TVS

Vrača se kviz, v katerem mora tekmovalec odgovoriti na 12 vprašanj, pri vsakem ima na voljo štiri možne odgovore, a samo en odgovor je pravilen. Tekmovalec odgovarja na vsa vprašanja in šele po zadnjem, dvanajstem vprašanju, dobi nagrado.

V prvi oddaji nove sezone se bo v kvizu Joker preizkusil glasbenik Matjaž Skaza iz Zreč. V njihovi družini se je po zaslugi očeta glasba poslušala od jutra do večera. On je bobnar, brat Janez, ki bo v vlogi sotekmovalca, je kitarist, tretji brat Grega pa je saksofonist. Matjaž sodeluje v različnih glasbenih zasedbah, z bratoma pa ustvarjajo glasbo v skupini pod imenom 500 m.

Kaj dogaja? Foto TVS

Po Jokerju bo na sporedu še prva oddaja jubilejne desete sezone oddaje Kaj dogaja? Voditelja Tilen Artač in Alenka Marinič bosta gledalce z zabavnim pregledom tedna še vedno seznanila z najpomembnejšimi novicami iz tujega in domačega političnega parketa, ostajajo pa tudi druge priljubljene rubrike, kot je Mala terasa.

Jutro bo prišlo (Premiera): TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Asa ga kuru. Jap., 2020. Režija: Naomi Kawase. Igrajo: Hiromi Nagasaku, Arata Iura, Aju Makita, Reo Sato, Hiroko Nakajima. Drama. 145 min.

Jutro bo prišlo. Foto TVS

Par v srednjih letih po letih obiskovanja klinik za zdravljenje neplodnosti nestrpno pričakuje klic organizacije, ki posreduje pri posvojitvah otrok. Končno ga dočakata in domov pripeljeta zdravega dečka. Leta čakanja so se izplačala.

Po šestih letih pa ju preseneti klic dekleta, ki trdi, da je dečkova prava biološka mati, in hoče denar ali pa bo zahtevala revizijo postopka. Krušna mati jo povabi domov, kjer jo pričaka skupaj z možem, prepričana, da bosta zlahka razkrinkala prevarantko. Toda resnica je kompleksna in tragična obenem.