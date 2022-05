TV namigi: Prejšnja noč, Borba z družino in Zgodba o sestrah

Sobota, 28. maja

Prejšnja noč: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

About Last Night. ZDA, 2014. Režija: Steve Pink. Igrajo: Kevin Hart, Michael Ealy, Regina Hall, Joy Bryant, Christopher McDonald. Rom. kom. 120 min.

Predelava istoimenske romantične komedije iz leta 1986, v kateri sta igrala Rob Lowe in Demi Moore, skuša odgovoriti na vprašanje, kaj si v resnici želijo ženske in moški.

Spremljamo Bernieja in Joan: zapeljiva spogledljivca brez zavor, navdušena nad prvimi zmenki in hitrimi razdori zvez. Ko on speča svojega najboljšega prijatelja Dannyja z njeno sostanovalko Debbie, se zakrešejo iskre – medtem ko se prijatelji opotekajo po minskem polju ljubezenskih odnosov, od nočnega bara do spalnice in nazaj.

Borba z družino: Planet TV ob 21.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fighting with My Family. ZDA, 2019. Režija: Stephen Merchant. Igrajo: Dwayne Johnson, Lena Headey, Florence Pugh, Vince Vaughn, Thomas Whilley, Tori Ellen Ross. Bio. kom. 140 min.

Borba z družino Foto Planet Tv

Prisrčna komedija je posneta po resnični zgodbi zvezdnice rokoborbe WWE z umetniškim vzdevkom Paige.

V družini Bevis se vsi ukvarjajo z rokoborbo in s svojo rokoborsko predstavo nastopajo po Ameriki. A ko se sestra Saraya in brat Zak prijavita na preizkus za rokoborbo pri organizaciji WWE, se začnejo težave. Izbrana je namreč samo Saraya, kar preseneti vse, najbolj pa Zaka, ki se ima za najboljšega rokoborca v družini. Saraya mora zdaj zapustiti družino in se soočiti z neusmiljenim svetom tega borilnega športa ...

Zgodba o treh sestrah: TV SLO 1 ob 22.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Kiz kardesler. Koprod., 2019. Režija: Emin Alper. Igrajo: Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan, Kayhan Açikgöz. Drama. 110 min.

Zgodba o treh sestrah Foto Tv Slo

Reyhan, Nurhan in Havva so sestre, ki z očetom živijo v odmaknjeni gorski vasici v osrednji Anatoliji.

Vse tri so v mestu delale kot gospodinjske pomočnice, a so se vrnile; zadnja med njimi Nurhan, ker je pretepla sina lokalnega doktorja, ki je vsako noč močil posteljo. Pred njo domov pride Reyhan, in sicer noseča, zato jo oče na hitro (in proti njeni volji) omoži z lokalnim pastirjem Veyselom. Nekega dne se nekoliko zaostali možak napije in postavi po robu vaškim starešinam, kar ima dramatične posledice.