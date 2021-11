TV namigi: Prijaznost neznancev, Jutri in Tednik

Ponedeljek, 22. novembra

Prijaznost neznancev: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Kindness of Strangers. ZDA, 2019. Režija: Lone Scherfig. Igrajo: Zoe Kazan, Esben Smed Jensen, Jack Fulton, Finlay Wojtak-Hissong, Andrea Riseborough, Bill Nighy, Tahar Rahim. Drama. 130 min.

Clara skupaj s sinovoma zbeži pred nasilnim možem v hladni New York. Ker nima denarja, stanovanja ali službe, se znajdejo na ulici, v knjižnicah, trgovinah in restavracijah, kjer krade hrano, obleke in obutev

Nazadnje najdejo zavetje v ruski restavraciji, ki jo ima v lasti čudaški Timofej in kjer se zaradi dobrosrčnosti popolnih neznancev sčasoma začnejo vleči iz brezupnega položaja. Restavracija pa postane kraj, kjer usoda poveže neznance, med njimi medicinsko sestro Alice, ki je pred tem, da se zlomi, Marka, moža, obtoženega zločina, ki ga ni zakrivil, njegovega odvetnika ...

Jutri, ko se je začela vojna: Kanal A ob 22.05

Vikendova ocena: 3 (od 5

Tomorrow, When the War Began. Avstral., 2010. Režija: Stuart Beattie. Igrajo: Caitlin Stasey, Rachel Hurd-Wood, Lincoln Lewis, Deniz Akdeniz, Phoebe Tonkin. Akc. film. 115 min.

V filmski priredbi knjižne uspešnice Johna Marsdna (sicer prve iz serije sedmih knjig) spremljamo sedemnajstletno avstralsko dekle Ellie in njene prijatelje, ki se za teden dni odpravijo na taborjenje v odročni paradiž.

Vse se spremeni, ko na nebu nenadoma opazijo tuja vojaška letala, ob vrnitvi domov pa izvedo, da so vse prebivalce njihovega domačega kraja zaprli v taborišče. Ko Ellie in ostali izvedo, da so jih sovražniki odkrili in da so jim za petami, jim ne preostane drugega, kot da združijo moči in se uprejo.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

So bolnika intubirali, ker s tem bolnišnica zasluži, je samo eno od nerazumnih vprašanj, s katerimi se v bolnišnicah soočajo vsakodnevno. Zakaj nekateri, kljub polnim bolnišnicam, še vedno ne verjamejo, da je covid nevaren?

Videli boste tragično zgodbo legendarnega slovenskega hokejista, ki so ga prejšnji teden deložirali iz hiše, ki jo je sam zgradil. Zdaj je po 18 letih sodnih bitk postal brezdomec. Kdo se je okoristil?

Jezero, Rdeča kapica, Pogodba, Obsedenosti v času krize. To je le nekaj naslovov slovenskih kriminalnih romanov. Ta žanr postaja v zadnjem času izjemno priljubljen, kje so razlogi za razcvet?