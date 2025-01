TV namigi: Produkt bosanske samozavesti in slovenske pameti

Petek, 3. januarja

Zadnji odcep za Sarajevo (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2025. 1. del. Režija: Bojan Krajnc. Dok. film. 60 min.

Za zimske olimpijske igre v Sarajevu, prve v kakšni socialistični državi, še danes velja, da so bile produkt bosanske samozavesti in slovenske pameti. Sarajevo je v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja doživelo popolno preobrazbo. Zgradili ali rekonstruirali so celotno mestno in športno infrastrukturo. Na gorah in planotah v okolici Sarajeva so postavili najsodobnejši skakalnici in stezo za bob in sankanje, v neprehodnih gozdovih so uredili tekaške steze, na divji gori Bjelašnici pa proge za moške alpske discipline. Vse to po zaslugi slovenskih konstruktorjev in traserjev.

Slovenski športni delavci so bili vodje tekmovanj na večini prizorišč ZOI 84, enako velja za urejevalce prog, ki so kot prostovoljci nemalokrat delali v obupnih vremenskih razmerah.

TV Ljubljana, ki je imela največ izkušenj z neposrednimi prenosi v zimskih športih, je odigrala pomembno mentorsko vlogo pri usposabljanju ekip drugih JRT centrov. Na vseh prizoriščih je bilo kar 96 kamer JRT-ja. Otvoritveno slovesnost je prenašala TV Sarajevo z vsega osmimi kamerami. Sanda Dubravčić je bila prva ženska, ki je prižgala ogenj na zimskih olimpijskih igrah.

Slovenija je pustila močan pečat tudi v tekmovalnem delu ZOI 84. Bojan Križaj in Primož Ulaga, edina favorita za medalje, sta razočarala, zablestel pa je Jure Franko, ki je s srebrno medaljo v veleslalomu rešil jugoslovansko čast.

Divji možje (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Vildmænd. Dan., 2021. Režija: Thomas Daneskov. Igrajo: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø. Pust. film/kom. 105 min.

Divji možje. FotoTVS

Martin je popolnoma običajen danski moški, ki ga pesti izjemno težavna kriza srednjih let. V iskanju samega sebe se oborožen samo z lokom in oblečen v živalske kože odpravi živet v norveško divjino. Tam sreča begunca Muso, ta pa ga potegne v nevaren, a tudi izjemno humoren vrtiljak dogodkov, ki mu ritem narekuje beg pred policijo, nevarnimi preprodajalci mamil in zaskrbljeno ženo.

Izvrsten in zabaven film, deloma komedija, deloma film o samospoznanju, ki ga odlikuje paleta odlično izrisanih likov.

Dolina smrti – Skupaj do konca (Premiera)

TV SLO 2 ob 17.45

Slo., 2024. Dok. film. 75 min.

Mirko B. Miklič in Marko Femc. Foto osebni arhiv Mirka Mikliča

Ultramaraton Badwater po ameriški Dolini smrti velja za najtežjo tekaško preizkušnjo na svetu. Proga, dolga 217 kilometrov, vodi čez zloglasno Dolino smrti, kjer se julija temperature povzpnejo tudi čez 50 stopinj Celzija. Tja sta se julija 2024 odpravila slovenska tekača Mirko B. Miklič in Marko Femc. Bila sta med stotimi povabljenimi tekači z vsega sveta.

Mirko B. Miklič se je tekme udeležil drugič, zaradi vročinskega udara je leta 2023 odstopil na polovici proge. Na razbeljeni cesti mu je letos pomagal spremljevalni tekač Luka Videtič. Marko Femc se je tekme udeležil prvič, v letu, ko praznuje abrahama.

Mirko B. Miklič in Marko Femc sta poleg Dušana Mravljeta doslej edina udeleženca iz Slovenije. Kako sta se spoprijela s traso od najnižje točke severne poloble (86 metrov pod morjem) do vrat na najvišjo ameriško goro Whitney (2548 metrov nad morjem), so zabeležili v dokumentarnem potopisu Dolina smrti – Skupaj do konca.

Pujsi (Premiera)

TV SLO 1 ob 10.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Knor. Niz., 2022. Režija: Mascha Halberstad. Glasovi: Hiba Ghafry, Kees Prins, Jelka van Houten, Henry van Loon, Matsen Montsma. Anim. film. 70 min.

Pujsi. Foto TVS

Devetletna Babs, ki živi v zavedni vegetarijanski družini, dobi za rojstni dan prav posebno darilo. Dedek, ki se po mnogih letih vrne iz Amerike, ji pokloni prisrčnega prašička z imenom Pujsi. Starši niso prav nič navdušeni, a ljubko žival nazadnje le sprejmejo v družino, pod pogojem, da se Babs z njim udeleži treninga za psičke. Pujsi se lepo uči manir, in kot vse kaže, bo uspešno opravil končni izpit.

Vse poteka v idiličnem ozračju, dokler se ne razkrije, da ima dedek s Pujsijem precej temačen načrt. Na skrivaj se prijavi na tekmovanje za najboljše klobase. In iz katerega mesa že delajo klobase?