TV namigi: Proslava, Paddington, Operna noč in Igra s hudičem

Sobota, 24. junija

Proslava ob dnevu državnosti (Premiera): TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2023. Prenos. 85 min.

Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti, s katero bo Slovenija praznovala 32. obletnico svoje osamosvojitve, bo potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slavnostna govornica na njej bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Izhodiščna tema umetniškega dela prireditve pod naslovom Pred zarjo jutrišnjega dne, ki nastaja po scenariju in v režiji Mateja Filipčiča, je podnebje. Ustvarjalci sporočajo, da je ob zaostreni podnebni krizi treba premisliti in na novo določiti tudi status državnosti. Besedila so napisali Irena Štaudohar, dr. Tomaž Grušovnik in Žiga Kump, avtorji videa so Jasna Hribernik, Špela Kožar in Nejc Trampuž, avtor posnetkov narave pa Matej Vranič.

Medvedek Paddington: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Paddington. Koprod., 2014. Režija: Paul King. Igrajo: Sally Hawkins, Nicole Kidman, Hugh Bonneville, Julie Walters. Glas: Ben Wishnaw, Michael Gambon. Anim. film. 105 min.

Medvedek Paddington. Foto Planet TV

Družinska komedija o priljubljenem liku iz otroških knjig Michaela Bonda, počlovečenem medvedku Paddingtonu. Film spremlja zabavne dogodivščine mladega perujskega medvedka, ki v London pripotuje v iskanju novega doma.

Sam samcat in izgubljen tava po londonski postaji Paddington in najedati ga začenja strah, da mestno življenje morda le ni takšno, kot si je zamišljal – dokler ne spozna družine Brown, ki prebere na roko spisano sporočilo, obešeno okoli njegovega vratu: »Poskrbite, prosim, za tega medveda. Hvala.«

Operna noč 2023 (Premeira): TV SLO 2 ob 21.55

Slo., 2023. Konc. 100 min.

Operna noč. Foto Sng Mb

Operna noč je že več kot pol desetletja tradicionalni koncert Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor, na katerem pod taktirko umetniškega direktorja Simona Krečiča nastopajo priznani solisti mariborske operne hiše in operni zbor. Koncert, ki prinaša najlepše melodije iz zakladnice operne umetnosti, si vselej ogleda večtisočglava množica obiskovalcev vseh generacij.

Tako je bilo tudi tokrat v Murski Soboti. Nastopili so Sabina Cvilak, Rebeka Lokar, Petya Ivanova, Andreja Zakonjšek Krt, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik, Tim Ribič, Jaki Jurgec.

Igra s hudičem: TV SLO 1 ob 23.55

Vikendova ocena: 4 (od 5

Sympathie pour le diable. Fr., 2019. Režija: Guillaume de Fontenay. Igrajo: Niels Schneider, Vincent Rottiers, Ella Rumpf, Arieh Worthalter, Clément Métayer. Vojna drama. 110 min.

Igra s hudičem. Foto TVS

Pretresljiv in provokativen film, posnet po resnični zgodbi francoskega vojnega poročevalca.

Leto 1992, vojna v nekdanji Jugoslaviji se je razbesnela do neslutenih razsežnosti. Oči mednarodne javnosti so uprte predvsem v Sarajevo, ki je na milost in nemilost prepuščeno srbskim silam. Iz mesta poročajo številni tuji novinarji, med katerimi izstopa Paul Marchand, mlad in predrzen Francoz, ki se po mestu vozi z razmajanim fordom sierro.

Po t. i. aleji ostrostrelcev drvi z veliko hitrostjo in izziva srbske vojake z napisom na avtu »Ne zapravljajte svojih nabojev. Sem nesmrten.«