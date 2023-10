TV namigi: prva dama, morilci in pošasti

Nedelja, 8. oktobra

Melania (Premiera): TV SLO 2 ob 22.30

Slo., 2022. Režija: Jurij Gruden. Dok. film. 60 min.

Melania Trump je ena najbolj kontroverznih ameriških prvih dam. Poleg tega, da se je Melania Trump rodila in odraščala v obdobju socializma v Sloveniji, v srcu Evrope, je vlogi ameriške prve dame vtisnila tudi nov pečat. S svojo skrivnostnostjo in brezbrižnostjo do medijskega pompa medije še vedno ali morda še bolj privlači. Sama o sebi pravi, da je najbolj nadlegovana oseba na svetu.

Z bogatim videoarhivom iz njene mladosti ter ob pripovedih ljudi, ki jo osebno poznajo in spremljajo njeno pot, so ustvarili koščke mozaika njene osebnosti. Spoznamo jo kot spontano in neobremenjeno lepotico, ki si s svojo delavnostjo in osredotočenostjo odpre vrata v svet.

John Wick 3: Parabellum (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

John Wick: Chapter 3 - Parabellum. ZDA, 2019. Režija: Chad Stahelski. Igrajo: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Mark Dacascos. Akc. film. 130 min.

Tretji del adrenalinske akcijske franšize o najbolj preganjanem poklicnem morilcu Johnu Wicku je s svojimi dovršenimi kaskaderskimi podvigi in vratolomnimi akcijskimi prizori navdušil tako kritike kot gledalce.

Izurjeni morilec John Wick (Keanu Reeves) se zaradi umora člana podzemnega mednarodnega združenja atentatorjev znajde na begu. Združenje ga namreč izobči in za njegovo smrt razpiše 14 milijonov dolarjev nagrade, zato mu je za petami cela vojska najbolj neusmiljenih lovcev in lovk na glave z vsega sveta.

Megalodon 2: Predator iz globin (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Meg 2: The Trench. ZDA, 2023. Režija: Ben Wheatley. Igrajo: Jason Statham, Jing Wu, Shuya Sophia Cai, Cliff Curtis, Page Kennedy. Akc. film. 115 min.

Megalodon 2: Predator iz globin. Foto HBO

Nadaljevanje iz leta 2018 ponese dogajanje v še večje globine z ogromnimi morskimi psi.

Jason Statham in njegova ekipa se vračajo, da bi nadalje raziskali Marijanski jarek. Ko zlonamerno rudarsko podjetje ogrozi njihovo misijo in jih prisili v bitko za preživetje, se njihovo potovanje spremeni v kaos. Spopadejo se z ogromnimi morskimi psi megalodoni na eni strani in neusmiljenimi ugrabitelji na drugi.