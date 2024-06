V začetku julija napovedan protestni shod uradnikov

»Konferenca sindikata upravnih enot (UE) se je odločila, da bo v primeru nadaljevanja ignorance sindikata in zaposlenih na upravnih enotah v središču Ljubljane organizirala protestni shod,« so zapisali v krovnem Sindikatu državnih organov (SDOS) pod vodstvom Frančiška Verka. Premiera Roberta Goloba so pozvali, naj zaradi podcenjujočega in žaljivega odnosa do zaposlenih na UE in neodzivnosti na stavkovne zahteve razreši ministra za javno upravo Franca Propsa.

Ker se po mnenju sindikata zaposlenih na upravnih enotah pogajanja z vladno pogajalsko skupino o razrešitvi več kot desetletje neurejenih razmer ne premaknejo z mrtve točke, so se na četrtkovem sestanku Konference sindikata upravnih enot odločili za zaostritev sindikalnega boja. Kot smo neuradno izvedeli, bodo v začetku julija pred stavbo državnega zbora organizirali protestni shod, ki naj bi se ga udeležilo okoli 2000 uradnikov.

O podrobnosti shoda se po Verkovih besedah še niso pogovarjali, saj gre za precejšen logistični zalogaj. Večina uradnikov se bo namreč morala pripeljati v Ljubljano organizirano z avtobusi. Nezadovoljni uslužbenci na 34 upravnih enotah sicer že od 15. maja stavkajo vsak dan, na 13 upravnih enotah pa stavkajo ob sredah. Njihove stavkovne zahteve so znane: dvig plač za sedem plačnih razredov oziroma za dobrih 28 odstotkov, izenačitev nazivov z nazivi na ministrstvih ter izplačilo dodatka za blagajniško poslovanje.

»Na noben naš dopis se ne odzivajo, vlada je vse prenesla na ministrstvo za javno upravo, minister Franc Props pa zgolj obiskuje upravne enote in se pogovarja z načelniki, ne pa z zaposlenimi,« pravi Verk.

Pismo odločevalcem

Okoli 290 zaposlenih na največji upravni enoti je v pismu odločevalcem izrazilo svoje nezadovoljstvo in stisko zaradi neustreznega materialnega položaja uradnikov v sistemu plač javnega sektorja in opisalo svoje razloge za stavko. Gre za pismo vplivnim posameznicam in posameznikom, ki jim uradniki verjamejo in jih spoštujejo. Omenjeno pismo je tako med drugim prejela predsednica države Nataša Pirc Musar, romalo pa je tudi v državni zbor in državni svet.

Na vprašanje, ali se sindikalistom ne zdi, da jim zaradi stavke in vse daljših čakalnih vrst pred upravnimi enotami podpora v javnosti pada, Verk odgovarja: »Zavedam se, da je podpora javnosti pri naših zahtevah vse manjša. To sem jasno povedal tudi na konferenci sindikatov, saj se javnost obrača proti nam, ker državljani ne morejo dobiti svojih storitev. Dejstvo je, da letos poteče veljavnost kar 400.000 osebnim dokumentom.

Ampak ravno na to karto igra vlada oziroma predsednik vlade Golob in predvsem minister za javno upravo Props. Vedo, da bo ljudem enkrat prekipelo. Je bila pa vlada do stavke strpna zgolj do zaključka evropskih volitev. Tako so načelnico ljubljanske upravne enote Andrejo Erjavec razrešili šele po volitvah, saj niso želeli, da bi se na volitvah kaj zapletlo,« še pravi Verk.