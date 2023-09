TV namigi: Različni bogovi, isti pekel, Skrivnosti iz zraka in Preporod

Torek, 19. septembra

Različni bogovi, isti pekel (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Koprod., 2022. Režija: Erik Valenčič. Dok. odd. 55 min.

Oddaja se posveča razmeram v Zahodni Afriki. Leta 1975 je bila ustanovljena Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav, z angleško kratico ECOWAS. Njene članice so Nigerija, Togo, Benin, Gana, Slonokoščena obala, Liberija, Sierra Leone, Gvineja, Gvineja Bissau, Gambija, Senegal, Niger, Burkina Faso, Mali in Zelenortski otoki.

Stabilnost območja spodkopavajo državljanske vojne oziroma medetnični spopadi, ekstremizmi, terorizem, kriminal, revščina in posledice podnebnih sprememb. Leta 1999 so se začele članice povezovati v sistem za zgodnje opozarjanje, ki temelji na izmenjavi podatkov o grožnjah, s katerimi se ne morejo spoprijeti same.

Oddaja, posneta v Senegalu, Liberiji in Nigeriji, dokumentira delovanje tega sistema. Pri njegovem postavljanju je sodeloval tudi Iztok Hočevar iz slovenske organizacije za krepitev človekove varnosti International Trust Fund.

Druga svetovna vojna: Skrivnosti iz zraka (Premiera): National Geographic bo 21.00

World War II: Secrets From Above. VB, 2022. 1/6. Dok. serija. 60 min.

Druga svetovna vojna: Skrivnosti iz zraka: Bitka za Britanijo. Foto National Geographic

V seriji, ki razkriva skrivnosti druge svetovne vojne, bodo gledalce popeljali nad zloglasnimi prizorišči bitk dneva D in Dunkirka, se dvignili nad skrite nacistične bunkerje in zajadrali nad izgubljenimi bojnimi ladjami. S pomočjo edinstvene zračne perspektive, z dostopom do ključnih lokacij v današnjem času in z njihovo primerjavo z zgodovinskimi arhivskimi podobami iz zraka bodo na nov način prikazali drzne napade in smrtonosne bitke.

Prvi del vzame pod drobnogled bitko za Britanijo. Poletje leta 1940: Nebo nad južno Anglijo napolnijo hudi zračni spopadi, medtem ko kraljeva letalska obramba brani otok pred srditimi nemškimi bombniki.

Preporod: TV SLO 2 ob 23.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

First Reformed. ZDA, 2017. Režija: Paul Schrader. Igrajo: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer, Victoria Hill, Philip Ettinger. Drama. 115 min.

Preporod. Foto TVS

Izvrstna eksistencialna drama z okoljevarstvenim nabojem, v kateri poskuša razrvani duhovnik svojemu življenju vrniti smisel, je po mnenju mnogih najboljši film slovitega Paula Schraderja, scenarista Scorsesejevega Taksista.

Prečastiti Toller (Hawke) je pastor v majhni, skromno obiskani stari cerkvici. Nekega dne se k njemu po nasvet zateče noseča faranka Mary, zaskrbljena zaradi moža, radikalnega okoljevarstvenika Michaela, ki vse bolj tone v obup. Toller skuša Michaelu pomagati, a ob mladeničevem srdu tudi v njem vznikne seme upora …