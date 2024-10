TV namigi: Samo ljubezen: pasja, prepovedana in strastna

Nemškega ovčarja zamenjali za nacističnega pudlja

Kako priljubljeni filmski zvezdniki so psi, priča že izbor za prvega oskarja v zgodovini. Ko so člani akademije leta 1928 prešteli glasove za najboljšega igralca, so bili v zadregi, saj jih je največ dobil nemški ovčar Rin-Tin-Tin. Ker niso želeli začeti tradicije s pasjo na­grado, so oskarja raje dali igralcu Emilu Janningsu. A ko se je ta čez nekaj let sprevrgel v Hitlerjevega propagandista, jim je bilo najbrž žal, ker so, kot je zapisal eden od novinarjev, nemškega ovčarja zamenjali za nacističnega pudlja.