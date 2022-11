TV namigi: Slalom, Ne pozabi dihati in Mandibule

Sobota, 19. novembra

Alpsko smučanje: Slalom (Ž): TV SLO 2 ob 9.55 in 12.55

1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Levi. Prenos.

Potem ko je odpadla uvodna ženska veleslalomska tekma svetovnega pokala v Söldnu, dva smuka v krajih Zermatt/Cervinia ter paralelna tekma v Lechu, se zdi, da bodo smučarke le lahko nastopile na svoji prvi tekmi. V Leviju bodo izpeljali dva slaloma. Na severu Finske bodo tekmovale štiri Slovenke, največ pričakujejo od Ane Bucik, na obeh tekmah bo nastopila še Neja Dvornik, medtem ko bo Anja Oplotnik startala v soboto, Nika Tomšič pa v nedeljo. Žal na startu ne bo Andreje Slokar, ki se je tik pred sezono huje poškodovala. Lanski slalomski globus je osvojila Petra Vlhova, ki je dobila pet od prvih šestih slalomov, na koncu pa je imela 269 točk prednosti pred Mikaelo Shifrrin.

Ne pozabi dihati: TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2019. Režija: Martin Turk. Igrajo: Matija Valant, Tine Ugrin, Iva Krajnc Bagola, Nikola Đuričko, Ronja Matijevec Jerman. Drama. 105 min.

Najstnik Klemen odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko na odmaknjenem podeželju. Klemen je tik pred vstopom v srednjo šolo, Peter pa pred vstopom na univerzo. Klemen je nadarjen teniški igralec, ki svojega starejšega brata naravnost obožuje in čas najraje preživlja z njim na teniškem igrišču in ob bližnji reki. Njuno bratsko idilo prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje s prelepo vrstnico Sonjo, kar pri Klemenu sproži naval nasprotujočih si čustev in nepremišljenih dejanj ...

Pristna zgodba o odraščanju, ki se ne zateka k cenenim bližnjicam.

Mandibule: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mandibule. Foto TVS

Mandibules. Fr./Belg., 2020. Režija: Quentin Dupieux. Igrajo: Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos, India Hair, Roméo Elvis. Kom. 80 min.

Po zgodbah o avtomobilski zračnici in jopiču iz semiša je francoski režiser Quentin Dupieux, ki ga odlikuje specifičen smisel za humor, glavno vlogo v svojem novem filmu namenil velikanski mesarski muhi in prisrčni človeški neumnosti.

Ko preprosta, ne ravno bistra prijatelja Jean-Gab in Manu v prtljažniku avtomobila najdeta orjaško muho, se odločita, da jo bosta udomačila in zdresirala. Prepričana sta namreč, da lahko z njo čez noč obogatita. Njuna ideja seveda naleti na mešane odzive med novimi – prav tako čudaškimi ali vsaj čudnimi – prijatelji in neznanci ...