TV namigi: Slovenija – Španija, Radio Ga Ga in Nori Pierrot

Petek, 20. januarja

Rokomet (M): Slovenija – Španija: TV SLO 2 ob 15.00

Svetovno prvenstvo, Krakov. Prenos. 185 min.

Potem ko so Slovenci prepričljivo, za 17 golov, premagali Iran, jih čaka zelo pomembna tekma s Španijo. Morebitna zmaga bi Slovence zelo približala želenemu četrtfinalu. Kapetan slovenske reprezentance Jure Dolenec jo je zato poimenoval kar »finalna tekma«. Sicer na lestvici trenutno vodi Francija, pred Španijo, Slovenija je na tretjem mestu, zaostajajo pa Črna Gora, poljska in Iran. Tekma se začne ob 15.30, prej bo na sporedu studio z gosti.

Radio Ga Ga: TV SLO 2 ob 18.05

Slo., 2020. Režija: Dušan Moravec. Dok. film. 55 min.

Radio Ga Ga. Foto TVS

Aprila 2020 je bilo trideset let, odkar je na prvi program Radia Slovenija na spored prišla razvedrilno-humoristična-satirična radijska oddaja Radio Ga Ga. V njej vodja ekipe Sašo Hribar s številnimi imitatorji znanih osebnosti iz političnega in javnega življenja satirično predeluje aktualno dogajanje v slovenski družbi in politiki. Film predstavlja vpogled v delovanje oddaje in razumevanje, kako je nastala, se spreminjala in se ustalila v današnji obliki. Uporabljeni so arhivski videoposnetki iz prvih let, kjer ob Sašu Hribarju, ki je od vsega začetka duša, energija in motor oddaje, v etru sodelujejo tudi Emil Filipčič in ostali začetniki te izjemne radijske oddaje.

Nori Pierrot: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Pierrot le fou. Fr., 1965. Režija: Jean-Luc Godard. Igrajo: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani. Krim. 105 min.

Nori Pierrot. Foto TVS

je komedija o pobegu iz zapora meščanstva.

Mladi Francoz Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo), ki je poročen z bogato Italijanko, ima dovolj malomeščanskega življenja z utesnjujoče dolgočasnimi službenimi in družinskimi obveznostmi. Nekega dne sreča svoje nekdanje dekle Marianne (Anna Karina), ki ga med drugim vztrajno kliče Pierrot, in skupaj odideta v njeno stanovanje, kjer najdeta truplo moškega. Z njegovim avtomobilom jo mahneta proti morju, kjer ju čaka nekonvencionalno življenje ...