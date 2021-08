TV namigi: Sprejem olimpijcev, Zgodba o Bogu in Balkan

Torek, 10. avgusta





Sprejem olimpijcev: TV SLO 2 ob 21.00

Zgodba o Bogu: Božji izbranec: TV SLO 2 ob 20.00

Zgodba o Bogu: Božji izbranec Foto Tv Slo



Balkan v plamenih: Jugoslavija v ruševinah: TV SLO 1 ob 21.00

Balkan v plamenih: Jugoslavija v ruševinah Foto Tv Slo

Slovenski olimpijci so še enkrat znova dokazali, da v mnogih športih sodijo v sam svetovni vrh. Okitili so se z medaljami vseh barv, poleg tega pa dosegli še nekaj odličnih uvrstitev v najboljši deseterici. Hkrati so postregli z nekaj najboljšimi zgodbami olimpijskih iger: od Primoža Rogliča, ki se je po hudem padcu na dirki po Franciji dvignil kot feniks iz pepela in osvojil prvo slovensko zlato olimpijsko medaljo v kolesarstvu, Tine Trstenjak, ki je po dvoboju končala v prijateljskem objemu s tekmico, do moštvenega duha naših košarkarjev ...TV Slovenija bo neposredno prenašala njihov sprejem s Kongresnega trga, kjer jih bodo gledalci pozdravili po vrnitvi iz Tokia.Z drugo sezono in tremi deli – Božji izbranec, Nebesa in pekel ter Dokaz o obstoju Boga – se vrača uspešna dokumentarna serija Zgodba o Bogu z Morganom Freemanom.Skoraj vsaka vera ima lik, za katerega verniki verjamejo, da ga je izbral bog. Muslimani imajo Mohameda. Kristjani imajo Jezusa. Judje imajo Abrahama in Mojzesa. Zakaj se zbiramo ob teh izbrancih in kako usmerjajo našo vero? Morgan Freeman išče božje izbrance, ki živijo dandanes. Med njimi je tudi deček iz ameriškega predmestja. Ta naj bi bil utelešenje budističnega meniha, ki se v različna telesa vrača že skoraj petsto let.Dokumentarec oriše okoliščine, ki so bile vzrok za tragične dogodke ob razpadu nekoč skupne države v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zaradi česar je zelo boleča preteklost na tem območju še kako živa.Zadnji del govori o krvavi vojni v Bosni, genocidu v Srebrenici in Natovem bombardiranju Beograda, ki je Slobodana Miloševića prisililo, da je sedel za pogajalsko mizo, na kateri se je rodila samostojna država Kosovo.