TV namigi: Tajvan v primežu Kitajske, Globus in Z ljubeznijo, Victor

Torek, 5. septembra

Tajvan v primežu Kitajske (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Inside Taiwan, Standing Up To China. VB, 2023. Režija: Shabnam Grewal. Dok. odd. 55 min.

Tajvan je v središču prikritega boja med dvema jedrskima velesilama, Kitajsko in ZDA, zato obstaja bojazen, da se bo tam razvila naslednja svetovna kriza. Kitajske oblasti vztrajajo, da je Tajvan del Kitajske in da se mora vnovič združiti z matično državo, tajvanska predsednica Caj Ingven pa trdi, da je otok že neodvisen in da mora ohraniti svojo svobodo in demokracijo.

Novinarka Jane Corbin raziskuje, kako se tajvanska vlada in mladi borijo proti kitajskim zavajajočim informacijam, kibernetskim napadom in umazanim trikom.

Globus: Strahovi vzhodne Evrope: TV SLO 1 ob 21.35

Slo., 2023. Inf. odd. 20 min.

Poljska vojaka na poljsko-beloruski meji avgusta 2023. Foto Kuba Stezycki/Reuters

Od začetka vojne v Ukrajini mineva dobro leto in pol. V številnih državah na vzhodu Evrope, še posebej na Poljskem in v baltskih državah, se krepijo strahovi pred odločitvami režima, ki vlada v Kremlju. Wagnerjevi plačanci so v Belorusiji in Poljska ob meji s to državo namešča 10.000 vojakov, Litva je sredi avgusta zaprla dva od šestih mejnih prehodov z Belorusijo. Moldavska predsednica je februarja Rusijo obtožila načrtovanja državnega udara v Moldaviji.

Bruselj državam vzhoda Evrope, ki še niso članice Evropske unije, ponuja obljube o evropski perspektivi, a strahu pred vojno ter velikim in močnim sosedom te obljube ne blažijo. V Globusu o strahovih vzhodne Evrope.

Z ljubeznijo, Victor (Premiera): Fox Life ob 22.00

Love, Victor. ZDA, 2022. 3. sezona. 1/8. Režija: Jason Ensler. Igrajo: Michael Cimino, George Sear, Anthony Keyvan, Mason Gooding, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Isabella Ferreira. TV-serija. 30 min.

Z ljubeznijo, Victor. Foto Fox Life

V romantično-komični seriji srednješolec Victor spoznava samega sebe, se sooča z izzivi doma in v novem mestu ter ima poleg tega težave s spolno usmerjenostjo.

V začetku nove sezone se Victor odloča med Benjijem in Rahimom. Mia in Andrew se vnovič srečata z njeno odtujeno mamo, da bi dobila odgovore na vprašanja, ki ju mučijo. Felix in Pilar začneta svojo novo romanco, medtem ko se Lake in Lucy zbližata.