TV namigi: Talent, Poti k zvezdam in Hirošima, ljubezen moja

Petek, 3. junija

Talent: TV SLO 2 ob 21.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ya tayr el tayer. Koprod., 2015. Režija: Hany Abu-Assad. Igrajo: Tawfe- ek Barhom, Qais Attaallah, Hiba Attalah, Ahmad Qasem, Abdel Kare- em Barakeh. Bio. film. 105 min.

Zanosen, topel in srčen film, posnet po resnični zgodbi Mohameda Asafa, zmagovalca na Arabskem idolu leta 2013. Mohamed je mlad fant iz Gaze, palestinske enklave, ki živi za svoje sanje – nekega dne bo z angelskim glasom nastopil v Operi v Kairu. Uspe se mu prebiti iz strogo zastražene domovine in še pravočasno priti na avdicijo Arabskega idola, enega najbolj gledanih TV-šovov v regiji. Počasi se prebija proti finalni oddaji, s svojim videzom daje upanje sotrpinom in se obenem spopada s strahovi, ki ga že dolgo hromijo.

Poti k zvezdam: Kino ob 22.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Maps to the Stars. ZDA, 2014. Režija: David Cronenberg. Igrajo: Juli- anne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Evan Bird, Olivia Williams. Kom. 125 min.

Sodobni Hollywood. Benjie ima komaj trinajst let in je že slaven. Njegov oče Stafford Weiss (John Cusack) je meditacijski guru. Ena od njegovih klientk je odcvetela zvezdnica Havana Segrand (Julianne Moore), ki si želi nastopiti v predelavi filma, s katerim je zaslovela njena mama. Agatha (Mia Wasikowska), dekle z iznakaženim videzom, pa je Havanina nova asistentka ... Režiser David Cronenberg v komični a hkrati mračni satiri filmske industrije prikaže pohabljenje – tako resnično kot metaforično –, ki včasih pride s slavo in njenimi spremljevalci.

Hirošima, ljubezen moja: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Hiroshima mon amour. Fr., 1959. Režija: Alain Resnais. Igrajo: Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas, Pierre Barbaud, Bernard Fresson. Drama. 100 min.

Klasika o ljubezenski aferi med francosko igralko in japonskim arhitektom izpod scenarističnega peresa pisateljice Marguerite Duras. Medtem ko francoska igralka Elle snema protivojno filmsko dramo o posledicah bombardiranja Hirošime, se vanjo zaljubi japonski arhitekt Lui, ki je med vojno izgubil družino. V času, ki ga Elle in Lui preživita skupaj, izganjata demone iz svojih preteklosti.