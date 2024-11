TV namigi: Twister 2, Denzel in Viola ter trikotnik na kmetiji

Nedelja, 17. novembra

Ograje (Premiera)

Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fences. ZDA, 2016. Režija: Denzel Washington. Igrajo: Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby. Drama. 160 min.

Ograje. Foto Planet TV

Pripoved se odvija v ameriškem Pittsburghu v petdesetih letih prejšnjega stoletja in spremlja temnopoltega smetarja, nekdanjega igralca baseballa v črnski ligi Troya Maxsona (Denzel Washington, ki je film tudi režiral), ki se trudi skrbeti za družino v svetu, ki ga vse bolj potiska navzdol.

Viola Davis je za vlogo Troyeve žene Rose dobila oskarja, sicer pa je film priredba dramske igre avtorja Augusta Wilson iz leta 1985, ki je prejela Pulitzerjevo nagrado. Wilson je za film sam spisal scenarij in bil zanj tudi nominiran za oskarja.

Twister 2 (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Twisters. ZDA, 2024. Režija: Lee Isaac Chung. Igrajo: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Maura Tierney. Akc. film. 120 min.

Leta 1996 sta pred tornadom bežala Helen Hunt in Bill Paxton, tokrat pa tečejo Daisy Edgar-Jones, Glen Powell in Anthony Ramos.

Ob kino premieri smo v Vikendovi recenziji zapisali: »Lov na tornade ni le pustolovščina kot v filmu iz devetdesetih, s katerim Twister 2 druži predvsem osrednji vremenski pojav, saj nadaljevanje razkriva tudi posledice pustošenja in neusmiljenost kapitalizma, ki ga ne ustavi niti katastrofa. A vreme je le kulisa, v osrčju so liki.«

Glavna junaka, Kate (Edgar-Jones), meteorologinja ter nekdanja lovka nevihte, in YouTuber Tyler (Powell) se z ekipama znajdeta na poti tornadov, ki se zbirajo nad osrednjo Oklahomo, kar je seveda odličen nastavek za nastajajočo romanco, ki tli pod površjem katastrofe.

Vikendova končna ocena: »Številni tornadi in nevarnosti, v katerih se znajdejo priljudni junaki, gledalce držijo na robu sedeža, pa čeprav imajo tornadi zaradi naše nenehne izpostavljenosti podobam katastrofe nekoliko manjši učinek kot v devetdesetih.«

Vrnitev v Galeno (Premiera)

TV SLO 1 ob 14.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Road To Galena. ZDA, 2022. Režija: Joe Hall. Igrajo: Ben Winchell, Will Brittain, Aimee Teegarden, Alisa Allapach, Jay O. Sanders. Drama. 110 min.

Pot v Galeno. Foto TVS

Družinska in ljubezenska saga o življenjskih usodah treh prijateljev na ameriškem podeželju ...

Zgodba se začne v idiličnem mestecu v državi Maryland. Cole in Elle sta srečen mladi par, a ko starši Cola prepričajo, da mora oditi na študij v mesto in se odreči sanjam o kmetiji, se Elle zaplete z njunim najboljšim prijateljem Jackom. Medtem ko Cole ustvarja odvetniško kariero v velemestu, se Elle in Jack prebijata skozi težko življenje na kmetiji. Pri tem skoraj obubožata, Cole, ki se v mestnem okolju ne počuti domače, pa odkrije, da velika korporacija odkupuje zemljo vseh kmetovalcev v njegovem rojstnem okraju, tudi Jackovo in očetovo kmetijo.

Monarhije v vojni

TV SLO 1 ob 22.25

Les monarchies face a Hitler. Fr./Belg., 2020. 2/2. Režija: Maud Guillaumin. Dok. serija. 60 min.

Monarhije v vojni. Foto TVS

Dokumentarna serija raziskuje ozadje političnih odločitev, zaradi katerih so nekatere evropske kraljeve družine med prvo in drugo svetovno vojno stopile na stran fašizma in nacizma.

Drugi del dokumentarne serije se osredotoča na dogajanje med drugo svetovno vojno. V Londonu so se zbrali člani številnih kraljevih družin. Iz izgnanstva so z radijskimi nagovori dvigali moralo svojih rojakov, ki so se v domovini borili proti fašistični in nacistični zasedbi.

Medtem je italijanski kralj, ki je več kot 20 let sodeloval z Mussolinijem, prestopil na stran britanskih in ameriških zaveznikov, kar je spodbudilo silovit Hitlerjev napad na Italijo. Po vojni so Italijani z referendumom odpravili monarhijo, kraljevo družino pa izgnali.