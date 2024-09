TV namigi: v Tivoliju se bodo tepli, v Belfastu grozili, v Parizu morili

Sobota, 28. septembra

WFC 27 (Premiera)

Kanal A ob 20.00

WFC Brave Ljubljana. Slo., 2024. Prenos. 240 min.

Borilni organizaciji WFC in Brave Combat Federation mešane borilne veščine dvigata na višjo raven, saj bosta v ljubljanskem Tivoliju na sporedu kar dve borbi za naslov svetovnega prvaka.

Ljubljenec občinstva Erko Jun iz BiH se bo proti Nemcu Alexandru Wesnerju pomeril za šampionski pas poltežke kategorije, Litvanec Pavel Dailidko pa se bo z Uzbekistancem Azamatom Nuftilaevom udaril za naslov v težki kategoriji.

V kletko bodo stopili tudi številni slovenski borci – Monika Kučinič, Luka Podkrajšek, Miha Frlic, Domen Drnovšek in Tilen Bregant.

Belfast (Premiera)

HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Belfast. VB, 2021. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench. Bio. film. 100 min.

Kenneth Branagh je režiser filma z Judi Dench, Jamiejem Dornanom, Caitriono Balfe in Ciaránom Hindsom, napol avtobiografske drame, nagrajene z oskarjem za izvirni scenarij. Film se osredotoča na življenje družine iz delavskega razreda in otroštvo njihovega mladega sina v času političnih nemirov na Irskem.

Severni Belfast, avgust 1969. Devetletni Buddy (Jude Hill) natančno ve, kdo je in kam sodi. Je otrok delavskega razreda, srečen, ljubljen in varen. Njegov svet je živahna in zabavna ulica, kjer prebiva vsa njegova razširjena družina, kjer sosedje držijo skupaj in kjer se je nemogoče izgubiti, saj se v Belfastu vsi poznajo – ali pa se tako vsaj zdi. Toda družbeno nezadovoljstvo se stopnjuje, in ko na Buddyjevi ulici nazadnje izbruhne nasilje, se njegov otroški svet čez noč obrne na glavo.

Nameri v srce

TV SLO 2 ob 21.00

Vise le coeur. Fr., 2022. 1. sezona. 1/6. Režija: Vincent Jamain. Igrajo: Claire Keim, Lannick Gautry, Noémie Chicheportiche, Zinedine Soualem, Waly Dya. TV serija. 60 min.

Nameri v srce. Foto TVS

Kriminalistka Julia Scola je izkušena, poštena in neposredna, a prav zaradi tega pri nekaterih sodelavcih ni priljubljena. Ekipi se pridruži višji policijski inšpektor Novak Lisica, ki je imel s soprogo uspešno odvetniško družbo, a si je po ločitvi poiskal novo zaposlitev. Julia je nad Novakovim prihodom neprijetno presenečena, saj sta bila v otroštvu prijatelja, kasneje tudi par. Novak jo je zapustil nenadoma, od tega je minilo že dvajset let in od takrat nista bila več v stikih, a zdaj se bo morala soočiti s preteklostjo.

V tem vzdušju Julia s svojo enoto preiskuje izginotje ženske iz družinske hiše, v kateri so našli veliko krvi in volka. Kako je prišel volk v garažo ob hiši v predmestju? Kaj pomeni njegova navzočnost? Julia meni, da bi jih odgovora na ti vprašanji pripeljala do žrtve. Če ni že prepozno.

Letenje (Premiera)

National Geographic ob 22.00

FLY. Avstral., 2024. Režija: Christina Clusiau, Shaul Schwarz. Dok. film. 120 min.

Letenje je vizualno osupljiv in s čustvi nabit portret treh parov (Espen in Amber, Scotty in Julia ter Jimmy in Marta), ki živijo na polno in se ukvarjajo z najnevarnejšim športom na svetu: s skoki base.

Opazovalci skakalce pogosto opisujejo kot lahkomiseln samomorilski kult, ljudje, ki jih spoznamo v filmu, pa uživajo življenje in sledijo svojim sanjam na način, ki navdihne marsikoga. Kamera je tri pare spremljala sedem let in prikazala, kako za občutek vznemirjenja tvegajo čisto vse.