TV namigi: Wannsee, Skrita lepota in Prostrano nebo

Ponedeljek, 31. januarja

Wannseejska konferenca: TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Die Wannseekonferenz. Nem., 2022. Režija: Matti Geschonneck. Igrajo: Simon Schwarz, Fabian Busch, Philipp Hochmair, Maximilian Brückner, Godehard Giese. TV-drama. 115 min.

20. januarja 1942 so se na povabilo Reinharda Heydricha v vili ob jezeru Wannsee pri Berlinu srečali vodilni člani nacističnega režima. Edina točka konference je bila: Končna rešitev judovskega vprašanja.

V okviru srečanja je Heydrich predstavil načrt, verjetno ga je odobril Adolf Hitler, za deportacijo judovskega prebivalstva Evrope in francoske Severne Afrike na območja pod nemško zasedbo v Vzhodni Evropi, izkoriščanje Judov za delo pri projektih, gradnji cest in v tovarnah, kjer bi sčasoma od napora in podhranjenosti umrli. Zgodovinsko verodostojna drama ...

Skrita lepota: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Collateral Beauty. ZDA, 2016. Režija: David Frankel. Igrajo: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren. Drama. 110 min.

Uspešnemu šefu oglaševalske agencije Howardu se ob smrti hčerke podre svet, v iskanju odgovorov pa začne pisati pisma Ljubezni, Času in Smrti. Prijatelji mu skušajo pomagati, toda Howard se vedno bolj zapira v svoj svet in nekega dne ga trojica, ki ji neprestano piše, dejansko začne obiskovati. Poln žalosti in gneva sprva ne želi sprejeti njihovih besed, toda počasi pričenja razumeti, kako se te neizogibne stalnice življenja med seboj prepletajo in dopolnjujejo.

Film, ki si želi biti navdihujoč, a svojo bolečo temo obravnava preveč banalno, da bi ga lahko jemali resno, so rekli kritiki.

Prostrano nebo: Fox ob 22.00

Big Sky. ZDA, 2021. 2, sezona. 1/8. Režija: Jeff T. Thomas. Igrajo: Eric Weiss, Lola Reid, Omar Metwally, T.V. Carpio, Joe Griego. TV-serija. 55 min.

Prostrano nebo Foto Fox

Vizionarski pripovedovalec David E. Kelley predstavlja Prostrano nebo, napeto serijo, v kateri spremljamo zasebno detektivko Cassie Dewell in nekdanjo policistko Jenny Hoyt.

V začetku druge sezone se Cassie skuša zamotiti z delom, medtem ko Jenny okreva po svoji smrtno nevarni preizkušnji. Kmalu bo njuni poti prekrižala skrivnostna nesreča. Ronald se znajde sredi nečesa, česar ne more povsem pojasniti.