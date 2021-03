TV namigi: Zadovoljna, Stric Geza gre v Zaturce in Gospod

Nedelja, 28. marca



Na Pop TV pravijo, da je Zadovoljna oddaja za ženske, ki ljubijo modo, glamur in uživajo v lepotah vseh vrst.Voditeljica Nika Ambrožič Urbas bo odkrivala nove modne trende in z gledalkami delila uporabne stilske nasvete. V oddaji bodo gledalci spoznali zanimive metode negovanja in sproščanja telesa ter različne načine, s katerimi, kot pravijo, »si lahko vsaka ženska pomaga prižgati ogenj boginje v sebi«.Prva oddaja bo posvečena močni rožnati barvi, ki prebuja žensko naravo in je tudi letos med najbolj aktualnimi pomladno-poletnimi modnimi trendi.Prekmurec stric Geza se odpravi na pot v Ukrajino po sledeh svojega starega očeta Petra Kutoša. Mladi Prekmurec Peter se je v 1. svetovni vojni bojeval na avstro-ogrski strani proti Rusom.Potovanje po sledeh davno umrlega vojaka ne bi bilo nič posebnega, če se pred odhodom v sadovnjaku pred hišo Kutoševih ne bi začel oglašati smrtelni ftič. To vnese nekaj nemira med družinske člane. Kljub temu se odpravijo proti Ukrajini in videti je, da bo to samo še eno nostalgično potovanje vnukov po sledeh svojih dedov. Potem pa sredi poti proti Zaturcem prispe sporočilo iz vojnega muzeja na Dunaju, da se Peter Kutoš ni mogel bojevati v Zaturcih leta 1916 ...Indijska režiserka Rohena Gera v svojem prvem celovečercu prinaša rahločutno sliko razrednih odnosov v svetu, polnem stisk in protislovij – navdihujočo zgodbo o ljubezni in emancipaciji.Ratna je služabnica pri Ashwinu, sinu premožne mumbajske družine. Zdi se, da je življenje mladega in privlačnega Ashwina sanjsko, vsaj tako se sprva zdi Ratni, a ni tako. Ashwin se je sprl s svojo zaročenko in njuna poroka je splavala po vodi, z njo pa tudi njegove sanje. On, ki ima vse, se zdi, da je izgubljen, medtem ko ona nima ničesar, a vendar je polna upanja in življenjske energije ...