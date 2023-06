TV namigi: Zakon morja, Dirka po Sloveniji in Ia

Sreda, 14. junija

Zakon morja (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mediterraneo: The Law of the Sea. Špa., 2021. Režija: Marcel Barrena. Igrajo: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner. Bio. drama. 110 min.

Drama, ki so jo navdihnile resnične zgodbe, pripoveduje o požrtvovalnih španskih humanitarnih prostovoljcih, ki so prišli na pomoč grškim kolegom na Lesbosu, otoku blizu turške obale, kamor so množično drli begunci iz Sirije in drugih krajev, kjer potekajo spopadi. Oscar na primer je tja odpotoval, potem ko je videl fotografijo mrtvega dečka na obali.

Film, ki se dogaja jeseni leta 2015, je tudi ganljiva zgodba o očetu in hčerki, ki sta prišla reševat brodolomce, malo pa tudi sebe, saj sta se nekje na življenjski poti izgubila in odtujila …

Kolesarstvo: Dirka po Sloveniji: TV SLO 2 ob 13.20

1. etapa: Celje–Rogaška Slatina. Slo., 2023. Prenos. 180 min.

Lanska prva etapa. Foto Tour of Slovenia

Začenja se 29. Dirka po Sloveniji, kjer ne bo branilca skupne zmage Tadeja Pogačarja. Boj za zeleno majico bo s tem bolj odprt, odločitev pa se pričakuje ob dvojnem vzponu na Kolovrat v 4. etapi. Od Slovencev bodo nastopili Matej Mohorič in Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) ter Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Domen Novak (UAE Emirates). Prav slednji pravi, da tokrat cilja na zmago, saj je v dobri formi in si želi še izboljšati tretje mesto s prejšnje dirke po Sloveniji.

Ia: HBO bo 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

EO. Ita., 2022. Režija: Jerzy Skolimowski. Igrajo: Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Hola, Tako, Marietta. Drama. 90 min.

Ia. Foto HBO

Zgodba sledi potovanju sivega osla, ki raziskuje vizijo sodobne Evrope skozi svoje melanholične oči. Svet je skrivnosten kraj, če ga gledamo skozi oči živali. EO, sivi osel z melanholičnimi očmi, na svoji življenjski poti srečuje dobre in slabe ljudi, doživlja veselje in bolečino ter prenaša kolo sreče, ki njegovo srečo naključno spremeni v katastrofo, njegov obup pa v nepričakovano blaženost. A niti za trenutek ne izgubi nedolžnosti.

Film, ki ga je navdihnila klasika Roberta Bressona iz 1966, je nenavadna gledalska izkušnja, ki se je na da hitro pozabiti.