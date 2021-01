TV namigi: Zaznavanje in resničnost, Bog otrok in Doc

Četrtek, 7. januarja



Zaznavanje in resničnost: znanost o čarovniji: TV SLO 2 ob 20.00

Bog otrok: HBO ob 22.10

Bog otrok Foto HBO





Doc – V dobrih rokah: Planet TV ob 19.45

Doc - V dobrih rokah Foto Planet Tv

V dokumentarni oddaji starodavna magija sreča sodobno znanost.Avtorji sledijo znanstvenikom, ki čarovniške trike selijo v znanstvene laboratorije in si z njimi pomagajo razumeti človekovo delovanje. Ob trikih s kartami preučujejo zavest, drugi ob spretnosti čarodejev raziskujejo sposobnost reševanja problemov in človekovo ustvarjalnost ter skušajo pojasniti, zakaj človek pogosto ne opazi tistega, kar ima naravnost pred nosom.Film prinaša pretresljiv prikaz temačne dediščine specialista za zdravljenje neplodnosti iz Las Vegasa, pokojnega dr. Quincyja Fortiera, ki naj bi pomagal na stotine parom, ki niso mogli imeti otrok.Desetletja pozneje so nekateri od otrok, ki so se rodili po uspešnem zdravljenju njihovih mater pri dr. Fortieru, s pomočjo preiskav DNK in genealoških spletnih strani odkrili, da je zdravnik več kot 30 let skrivaj uporabljal lastno spermo za oploditev bolnic, in to brez njihovega vedenja ali dovoljenja. Zdaj, njegovi otroci skušajo razumeti lastno identiteto.Luca Argentero igra odličnega zdravnika Andreo Fantija, ki v prometni nesreči utrpi možgansko poškodbo. Ko se zbudi iz kome, se ne spominja ničesar, kar se je zgodilo v zadnjih 12 letih.Otroka sta odrasla, žena je starejša, še sam sebi je neznanec. Tudi medicina je v tem času napredovala. Andrea se znajde v neznanem svetu; na drugi strani bolnišničnega sveta, kjer prvič ni zdravnik, ampak pacient. Če noče izgubiti upanja in razuma, ima samo eno možnost: da ostane v bolnišnici in ugotovi, kako spet biti zdravnik.