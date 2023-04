TV namigi: Zbeži!, Sestreljeni in Pankrti 45 let

Sobota, 29. aprila

Zbeži!: TV SLO 1 ob 22.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Get Out. ZDA, 2017. Režija: Jordan Peele. Igrajo: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones. Groz. 110 min.

Svež pristop k vedno aktualni temi rasizma v ameriški družbi je nagradila tudi ameriška filmska akademija z oskarjem za najboljši izvirni scenarij. Jordan Peele je sploh prvi Afroameričan, ki je dobil zlati kipec v tej kategoriji.

Chris se pripravlja, da bo spoznal starše svojega dekleta Rose. Srečanje v njem zbuja skrb, saj Rose, ki je belka, svojim staršem ni povedala, da njen novi fant pripada drugi rasi. Ko končno prispeta na cilj, Chris kmalu opazi, da se Afroameričani, ki jih srečuje na posestvu, obnašajo, kot bi bili hipnotizirani.

Sestreljeni: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Into the White. Koprod., 2012. Režija: Petter Næss. Igrajo: Florian Lukas, David Kross, Stig Henrik Hoff, Lachlan Nieboer, Rupert Grint. Zgod. film. 110 min.

Sestreljeni Foto Tv Slo

Med drugo svetovno vojno nemški piloti Horst Schopis, Josef Schwartz in Wolfgang Strunk strmoglavijo sredi norveške divjine, potem ko sestrelijo britansko letalo. Pot jih vodi skozi snežni metež, dokler ne pridejo do zatočišča v zapuščeni lovski koči. Kmalu Britanca Charles P. Davenport in Robert Smith prispeta v kočo in postaneta ujetnika nemških pilotov. Moški spoznajo, da morajo sodelovati, če želijo preživeti v divjini. To pomeni začetek nepredvidljivega prijateljstva ...

Osupljiva zgodba, ki se je odvila med drugo svetovno vojno, je odličen primer protivojnega filma.

Pankrti 45 let: TV SLO 2 ob 23.15

Slo., 2022. Režija: Urška Žnidaršič. Konc. 75 min.

Pankrti Foto Jože Suhadolnik

Legendarna zasedba je svojo glasbeno pot začela pred 45 leti, leta 1977 s prvim nastopom na Gimnaziji Moste. Pozneje so druga za drugo nastajale mnoge provokativne pesmi, kot so Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, Metka, Za železno zaveso, Zvečer v mestu ...

Ob 45. obletnici so se Pankrti z velikim koncertom v legendarni ljubljanski Hali Tivoli poklonili svojemu občinstvu. Nastopili so v isti zasedbi kot ob koncu delovanja.