TV namigi: Zgodovina smeti, Obsodba: Primer Stephena Lawrencea in L. A. zaupno

Nedelja, 20. avgusta

Zgodovina smeti (Premiera): TV SLO 2 ob 20.35

Der Mensch und sein Müll - Eine Geschichte des Wegwerfens. Nem., 2022. Režija: Dorothea Nölle. Dok. odd. 60 min.

Kjer koli se pojavi človek, za njim ostanejo smeti. Tako je bilo v kameni dobi in je še danes. Kamenodobni človek je za sabo puščal ostanke kosti in prvih kamnitih orodij. Živel je sredi odpadkov, ki jih je proizvajal, toda ko je odšel naprej, jih je vase znova vsrkala narava.

Šele s trajno naselitvijo in pojavom mest je postalo jasno, da se utegnejo človekovi odpadki sprevreči v težavo. Prav boj z odpadki je tlakoval pot novim izumom, denimo kanalizaciji in ne nazadnje avtomobilu, ki je zamenjal konjsko vprego. Toda če so družbe pred nami skušale živeti z odpadki tako, da so jih ponovno uporabile, se vedno bolj zdi, da naša družba od izuma plastike živi le še za to, da troši in zasipa planet s smetmi.

Smeti svojih prednikov občudujemo v muzejih, naše pa so vidne v naravi tudi na najodročnejših kotičkih planeta.

Obsodba: Primer Stephena Lawrencea: TV SLO 2 ob 21.40

Conviction: The Case of Stephen Lawrence. VB, 2021. 1/3. Režija: Alrick Riley. Igrajo: Sharlene Whyte, Steve Coogan, Hugh Quarshie, Jonjo O'Neill, Nancy Carroll. Nad. 55 min.

Obsodba: primer Stephena Lawrencea. Foto TVS

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih in prikazuje dolgoletno prizadevanje staršev, da bi pred roko pravice privedli storilce, ki so leta 1993 umorili njihovega 18-letnega sina Stephena.

Neville in Doreen Lawrence sta se v 60. letih z Jamajke preselila v London, rodili so se jima trije otroci: najstarejšemu Stephenu sta sledila Stuart in Georgina. Družino je pretresel in za vedno zaznamoval hladnokrvni umor Stephena, ki je bil rasistično motiviran. Čeprav so bili osumljenci znani, za dejanje ni bil obsojen nihče. A Stephenova starša nista odnehala ...

L. A. zaupno: TV SLO 2 ob 22.35

Vikendova ocena: 5 (od 5)

L.A. Confidential. ZDA, 1997. Režija: Curtis Hanson. Igrajo: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kim Basinger. Krim. 135 min.

L. A. zaupno. Foto TVS

Eden od najboljših filmov noir z vrhunsko igralsko zasedbo je leta 1998 (neupravičeno) dobil le dva oskarja, čeprav je bil nominiran v devetih kategorijah. To je bilo pač leto zmagoslavja Titanika.

Los Angeles v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Dudley Smith je vodja losangeleške policije, ki se zaveda korupcije med svojimi kolegi policisti. Ko se zgodi množični umor, ki je več kot očitno povezan z mafijo, se s svojimi kolegi loti preiskave. V njegovi ekipi izstopajo trije zelo različni detektivi – ambiciozni Ed, vročekrvni Bud in Jack, policist, ki nastopa v nekakšnih resničnostnih TV-šovih.