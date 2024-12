V Benetkah je zrasel nov otok, kriv je Mose

Otoček, imenovan Bacàn, je v Benetkah že več generacij predstavljal izletno točko, kjer so se lahko domačini sončili, odpočili in pobegnili pred gnečo v samem mestu, a je bilo to možno le poleti.

Zimsko vreme ga je razdrobilo, razpršilo v neskončno število peščenih zrnc in tako je ostalo do naslednjega poletja, ko se je znova pojavil na točki med otokom Sant’Erasmo in vstopom v pristanišče na Lidu.

Kot te dni poroča italijanski tisk, je, odkar so Benetke vzpostavile znano protipoplavno zaščito Mose, drugače. Ko so pred desetletjem v bližini zgradili del sistema Mose, so se zbali, da bo otoček izginil za vedno, a se je zgodilo ravno obratno. Corriere del Veneto piše, da se je prav zaradi nove zaščite otoček obdržal. Prekrivati ga je že začelo prvo rastlinje, ki uspeva na slanih tleh.

Inženir hidravlike Giovanni Cecconi je situacijo opisal takole: »Mislili so, da bo Mose izbrisal Bacàn, toda po njegovi zaslugi je tisto, kar je bilo prej peščena brežina, nanos peska z zelo plitvim morskim dnom, zdaj otok, dolg 260 metrov in širok deset metrov. S šopi halofitov je videti kot punkovska frizura sredi lagune. Mose ga brani od klofut, ki jih je dobival na eni strani od burje, na drugi strani pa od valovanja zaradi plovil.«