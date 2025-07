Moški padel v ledeniško razpoko, rešila ga je čivava

Med raziskovanjem ledenika Fee v južni Švici je moški zdrsnil v ledeniško razpoko, ko se je pod njim prelomil snežni most. Padel je približno osem metrov globoko, poroča CNN.

Ponesrečenec je imel pri sebi voki-toki, s katerim je stopil v stik s človekom v bližini, ta pa je poklical reševalno ekipo. Točna lokacija ponesrečenca ni bila znana, dokler niso v bližini opazili njegove čivave. Ko so se ji reševalci približali, so opazili tudi ledeniško razpoko. Moškega so rešili in ga skupaj z njegovim ljubljenčkom prepeljali v bolnišnico.

Predstavnik reševalnega in prevozniškega podjetja Air Zermatt, ki je posredovalo pri reševanju, Bruno Kalbermatten je za CNN dejal, da je štirinožni prijatelj odigral ključno vlogo pri reševanju. Brez njegove pomoči ponesrečenca najverjetneje ne bi našli, je še dodal.