Velika simbolika v majhnem formatu

»Kljub svoji togo definirani obliki je prstan, narejen za nošenje na prstu, vedno imel neverjetno veliko interpretacij,« je nekoč dejal Louis Koch (1862–1930) iz prve generacije te družine draguljarjev, ki je v obdobju belle époque konec 19. in v začetku 20. stoletja ustanovila podjetje za nakit in pridobila najbolj zahtevne in premožne stranke. Podjetje Koch ne obstaja več, so pa člani te družine skozi štiri generacije zbrali izjemno veliko in pomembno zbirko prstanov, eno najpomembnejših na svetu. Zdaj je v tej zbirki približno 2500 primerkov.