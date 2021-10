Vsak dan na vaši mizi: recepti za tri zvezdice

Ko vam zmanjka idej ali ko razmišljate, da bi svoje vsakodnevne kulinarične veščine povzdignili na višjo raven, takrat potrebujete nasvet pravih strokovnjakov. In po novem boste svoje kuharsko znanje lahko izpilili s pomočjo treh vrhunskih slovenskih chefov – vsak izmed njih ima svojo Michelinovo zvezdico. Uroš Štefelin, Gregor Vračko in Uroš Fakuč so združili moči in pripravili nekaj posebnega. Z vrhunskimi nasveti in še nekaterimi presenečenji, ki jih pripravljajo še v naslednjih tednih, vam bodo pomagali odkriti svojo visokokulinarično žilico.



Trije kulinarični geniji so vam na voljo



Brez omejitev v domišljiji, brez omejitev pri izbiri vrhunskih sestavin: trije vrhunski slovenski chefi bodo za vas pripravili zanimive jedi, navdahnjene s sestavinami, ki so jih izbrali na Sparovih policah.



In kakšna bo posebnost njihovih vrhunskih specialitet?



Vsak bo na svojem krožniku predstavil delček sebe, ščepec svoje ustvarjalnosti in kapljico vizije, ki je tako prisotna v njegovi kuhinji. Hkrati pa bodo dokazali, da je za dobro jed pomembno predvsem troje:



Razumevanje okusov in njihovo prepletanje

Drzno kombiniranje

Izbor vrhunskih sestavin brez kompromisov





Uroš Fakuč, Gregor Vračko in Uroš Štefelin. FOTO: SPAR Slovenija

Vsi trije mojstri velik poudarek namenjajo skrbnemu izboru sestavin, iščejo najboljše lokalne ponudnike in znajo izluščiti okus, ki najbolje ponazarja okolje, v katerem je nastal izdelek. In prav v tej njihovi filozofiji so našli pravo partnerstvo s SPAROM Slovenija. Njihova ekskluzivna linija izdelkov SPAR PREMIUM je postala odlična osnova za sodelovanje in za ustvarjanje čisto nove kulinarične zgodbe. In v tej zgodbi, polni presenečenj in vrhunske kulinarike, bo svoje mesto našla tudi vaša ustvarjalnost.



Začnite novo kulinarično pot z recepti treh zvezdičarjev

Odlahko pričakujemo izjemno okusne predloge jedi, ki slonijo predvsem na minimalizmu. Uroš namreč zagovarja minimalne posege v surovine, ki jih uporablja v restavraciji Dam v Kronberku pri Novi Gorici. Veliko pozornosti posveča temu, da so sestavine sveže in preverjenega porekla. To pomeni, da poišče izvor vsake sestavine, ki se znajde na njegovih kreacijah – od tega, v kakšnem okolju zrastejo do samega pridelovalnega procesa. Po svežo zelenjavo najraje stopi kar na domači vrt.velja za pravega rock'n roll mojstra v svetu kulinarike. Njegovi recepti so nepričakovani, polni neverjetnih kombinacij okusov in tekstur. Gregorjeva učna pot se je začela v vaški gostilni njegovih staršev, potem pa je v norem tempu delal v vrhunskih restavracijah v Avstriji, Nemčiji, Angliji in v ZDA.je v svoji kuhinji uspelo pričarati domačnost, ki jo vsi dobro poznamo tudi v najbolj prefinjenih sodobnih krožnikih. Njegova rdeča nit na krožnikih je lokalna tradicija, ki jo srka iz sestavin, ki so skoraj pozabljene, kot na primer rdeča koruza trdinka, ki jo je potegnil iz skorajšnje pozabe in ji povrnil čisto nov sloves.



Na enem mestu lahko pobrskate po kakšni novi ideji in poiščete navdih in pravo znanje za vaše domače kuharsko ustvarjanje. Kuharski mojstri so pripravili izbor vrhunskih receptov, ki so jih sestavili z izdelki SPAR PREMIUM.



Tako boste vedno našli pravo idejo za okusna kosila, sladke razvade in odštekane prigrizke. In tudi tokrat so poslušali okuse, ki odmevajo v naši okolici in ki tako glasno odzvanjajo slovensko tradicionalno kulinariko. Seveda v sodobni preobleki in z značajem vseh treh velemojstrov.



Preverite tri vrhunske ideje za kosilo treh chefov.



Gregor Vračko: Crunchy bad ass burger





FOTO: SPAR Slovenija

Uroš Štefelin: Sirni bandeljc in porova omaka

4 x angus ali goveji burger SPAR Premium8 rezin sira čedar SPAR Premium4 črne bombete SPAR PremiumSolata živa Panorganix12 rezin govejega pršuta SPAR Premium2 kosa paradižnikaZa omako iz tartufov:160 g majoneze60 g tartufata SPAR PremiumŽlička limoninega sokaBombete prerežemo in jih nežno opečemo na opekaču, žaru ali v pečici. Burgerje pečemo na namaščeni rešetki srednje vročega žara, približno pet minut po eni strani, nato jih obrnemo. Ko smo jih po drugi strani pekli tri minute, vsakega obložimo z dvema rezinama sira in pečemo še minuto ali dve, da se sir stopi.Obe polovici bombete premažemo z omako iz tartufov. Na spodnjo polovico položimo burger s sirom, nato natrgane liste solate, tanke rezine paradižnika in govejega pršuta. Pokrijemo z drugo polovico bombete in burger nežno, a odločno stisnemo.





FOTO: SPAR Slovenija

Uroš Fakuč: Ribji brodet

3,5 dl mleka SPAR Premium10 jajc SPAR Natur*pur2 rumenjaka SPAR Natur*pur1 kaplja jabolčnega kisa7 dag surovega masla1 limonina lupina SPAR Natur*pur50 g sladkorjaPehtranŽajbeljListnato testo SPAR PremiumPorova omaka300 g pora140 g šalotke2 dl sladke smetaneSolPoper100 g motovilca SPARSirni bandeljc:V mleko vmešamo 8 jajc, dodamo kapljo kisa, premešamo in pustimo stati na sobni temperaturi, da se spremeni v skuto.Na cedilo položimo gazo, nanjo stresemo skuto in jo odcedimo.Posebej zmehčanemu surovemu maslu primešamo 2 celi jajci in 2 rumenjaka, dodamo nastrgano limonino lupinico, sladkor in začimbe. Dodamo še odcejeno skuto in dobro premešamo.Masleno testo tanko razvaljamo in z njim obložimo pekač. Na testo naložimo maso, približno do višine 1,5 cm.Bandeljc pečemo 12 minut na 185 stopinj; preden ga razrežemo, naj se malo pohladi. Postrežemo s kislo smetano.Porova omaka:Za porovo omako najprej nežno pražimo drobno nasekljano šalotko. Ko postekleni, dodamo na tanke trakove narezan por, premešamo in vse skupaj zalijemo z malo vode, posodo pokrijemo ter por malo podušimo, da ovene.Dodamo sladko smetano, solimo in popramo ter v odkriti posodi na malem ognju kuhamo toliko časa, da se smetana zgosti.Kos bandeljca položimo na porovo omako in postrežemo z motovilcem.





FOTO: SPAR Slovenija

Iščete še več navdiha?

Poiščite vse njihove recepte na spletni strani jedel.bi, kjer so chefi dodali tudi nekaj neprecenljivih mojstrskih skrivnosti za še boljšo jed.



Izberite izdelke SPAR PREMIUM in si dovolite soustvariti čisto nove kulinarične zgodbe.

1 kg mešane bele morske ribe (priporočam velikega krulca in rdečega ciplja, če sta na voljo, sicer pa uporabimo orado, brancina …)500 g repa morske žabe400 g očiščene sipe10 kozic1 kg klapavic3 stroki česna1 steblo zelene1 korenje1 srednje velika bela čebulaNekaj vejic peteršilja0,5 dl belega vina500 g paradižnikovega pireja1,5 l vodeEkstra deviško oljčno olje SPAR PremiumSolPoperPripravite bele ribe: oluskajte jih, jih z ostrim nožem sfilirajte in s pinceto iz filejev odstranite drobne koščice. Glave in kosti boste porabili za jušno osnovo, fileje pa za pripravo brodeta v zaključni fazi.Morski žabi odrežite rep, temu odstranite kožo, nato pa z nožem režite vzdolž obeh strani, da dobite dva fileja. Narežite ju na rezine, glavo in repni hrustanec pa prihranite za juho.Kozice operite, ločite glavo in rep, rep izluščite in s pomočjo zobotrebca odstranite temno nit - črevesni trakt.Korenje, zeleno in čebulo narežite na kocke, stresite v lonec, dodajte glave in kosti rib ter glave in oklepe kozic, prelijte z vodo ter začinite z zrni popra in peteršiljem. Juho na nežnem ognju kuhajte dve uri, vmes s penovko odstranjujte peno, ki bo nastala na površini. Na koncu juho precedite.Medtem očistite školjke: stresite jih v skledo z mrzlo vodo in jih dobro premešajte, da se operejo. Z majhnim nožem odstranite morebitne vitičnjake in alge, odstranite jim brado, nečistoče pa lahko na koncu postrgate s čisto jekleno volno. Vse školjke s strto ali poškodovano lupino zavrzite.V posodi segrejte malo olja s strokom česna in dodajte školjke. Pokrijte in jih kuhajte nekaj minut, vmes jih s premikanjem posode premešajte. Školjke so kuhane, ko so odprte. Odcedite jih, prihranite tekočino, v kateri so se kuhale, školjčno meso poberite iz lupin, nekaj celih školjk pa prihranite za okrasitev jedi.Očiščeno sipo narežite na trakove. V večji ponvi segrejte malo olja z dvema strokoma česna, dodajte sipe in jih na močnem ognju pražite od tri do štiri minute, da rahlo porjavijo. Dodajte belo vino, pustite, da izpari, nato dodajte paradižnikov pire in tekočino, v kateri so se kuhale školjke. Pokrijte s pokrovom in kuhajte 25 minut.Iz posode s sipami odstranite stroke česna, dodajte na kose narezano morsko žabo in dolijte 8 dl ribje juhe. Na majhnem ognju kuhajte 10 minut, nato dodajte fileje bele ribe in kozice, nežno kuhajte še 5 minut.Solite in poprajte po okusu, pustite, da se kuha še minuto, nato izklopite ogenj in v brodet vmešajte še školjke.



